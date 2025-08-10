La depuradora de Jinámar duplicará su capacidad y tendrá emisario y terciario El Consejo Insular de Aguas está negociando un convenio para que el Estado prefinancie y ejecute el proyecto, que pagaría luego en 30 años

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 23:37

El Consejo Insular de Aguas (CIA) de Gran Canaria pagará en cómodos plazos a lo largo de 30 años el coste de duplicar la capacidad actual de la depuradora de aguas residuales de Jinámar, en Telde, sustituir su actual desagüe por un emisario submarino y dotar a esta instalación de un tratamiento terciario para utilizar las aguas tratadas en ella en el riego agrícola y de jardines.

Para ello el CIA negocia un convenio con la sociedad mercantil Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, que se encargaría de prefinanciar, licitar y adjudicar esta actuación, declarada de interés general en el Plan Hidrólógico Nacional y cuyo presupuesto se estima en 30 millones de euros.

De momento el CIA y Acues han llegado a un acuerdo para firmar antes de final de año el convenio para la redacción de los proyectos necesarios y barajan que la licitación de las obras se produzca a finales de 2027 o principios de 2028 y con un plazo de ejecución de 18 meses.

El gerente del CIA, Carmelo Santana, destaca que este convenio facilitará la materialización de esta actuación de dos maneras ventajosas para el organismo autónomo del Cabildo. Por un lado reducirá los plazos para ejecutar las obras porque la sociedad mercantil estatal asumirá la elaboración de los estudios previos, la redacción de los proyectos, su adjudicación y la supervisión de las obras. Por otro permitirá que el Consejo Insular de Aguas afronte la millonaria inversión en un mayor plazo, a lo largo de los siguientes 30 años.

La depuradora de Jinámar, situada en la desembocadura del barranco Real de Telde, pertenece al Cabildo, es gestionada por el CIA y trata actualmente en torno a 6.000 metros cúbicos de aguas residuales procedentes de los municipios de Telde, Santa Brígida, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto de mejora de estas instalaciones pretende ampliar su capacidad de tratamiento hasta los 12.000 metros cúbicos diarios; dotarlas del emisario submarino que nunca ha tenido, eliminando así el desagüe de que dispone junto a la orilla; y poner también en marcha un sistema de tratamiento terciario de las aguas regeneradas en la depuradora que permita su aprovechamiento para el riego agrícola y el de jardines, entre otros usos similares.

Primera vez en Gran Canaria

La prefinanciación de este proyecto por parte de Acuaes constituiría la primera vez en que esta entidad mercantil estatal asumiera una actuación de este tipo en Gran Canaria -ya lo ha hecho con otras obras hidráulicas en Tenerife (depuradoras y emisarios) y en Lanzarote- gracias a que forma parte de las obras de interés general recogidas en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, un listado en el que también hay otras actuaciones necesarias en esta isla.

Por ello, para el Cabildo sería abrir una puerta para repetir esta fórmula en la ejecución de otras posibles intervenciones de elevado coste para la mejora y ampliación de la red insular de infraestructuras hidráulicas.