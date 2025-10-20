El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca El Cabildo modifica la normativa para evitar que se deje el máximo diario de 15 sacos o 500 kilos en distintos puntos de la isla o que un mismo vehículo use varios DNI para multiplicar ese volumen

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 18:31

El Consejo de Gobierno Insular ha decidido actualizar la ordenanza que regula el servicio público de gestión de puntos limpios y plantas de transferencia de residuos de Gran Canaria para, entre otros objetivos, acabar con la picaresca que ha detectado en el depósito de escombros procedentes de obras domésticas.

La revisión aprobada inicialmente limitará el depósito de este tipo de escombros a un máximo de 15 sacos al día, equivalentes a unos 450 kilos, hasta un tope de tres veces por semana, unas cantidades que quedarán vinculadas a un DNI y a la matrícula de un vehículo.

La decisión, explica el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García, obedece al hecho de que esa limitación ya existente (15 sacos o 450 kilos al día por persona de escombros de obras domésticas) se veía ampliamente superada por pequeñas empresas de construcción que hacían ese depósito máximo en distintos puntos limpios de la isla durante una misma jornada.

También se han detectado casos de vehículos que hacían varios depósitos máximos en un mismo punto limpio porque aportaban el DNI de distintos ocupantes y así lograban multiplicar el número de sacos que se pueden depositar en los puntos limpios.

Para Raúl Garcia se trata de casos de picaresca que evitan de ese modo acudir hasta los ecoparques de tratamiento de residuos situados en Salto del Negro y Juan Grande, lo que supone una competencia desleal con aquellos contratistas de obras domésticas que sí pagan las tasas por el depósito de esos escombros.

La modificación de la ordenanza también limita a tres latas de pintura por semana el número máximo de este tipo de residuos que pueden dejarse en los puntos limpios e incluye cuestiones referentes a las condiciones de entrega de los residuos generados por podas o restos vegetales.

El acuerdo adapta la normativa actual a la Ley de Residuos de 2022 para optimizar el servicio que presta el Cabildo y variar y aclarar las cantidades máximas admisibles de la lista de residuos que se recogen en estas instalaciones.

Ampliar Un operario señala garrafas de aceite dejadas en la puerta de un punto limpio. C7

Además, se recoge que se introducirán en la plataforma electrónica establecida legalmente todas las recogidas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se realicen y, con ello, se llevará un archivo donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos y, cuando proceda, se inscribirán, además, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

Esta aprobación inicial se elevará al pleno del Cabildo como paso previo a someter la iniciativa a información pública y a la audiencia de los interesados, antes de ser aprobada de forma definitiva.