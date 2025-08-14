La cubierta con goteras del pabellón de Castillo del Romeral será sustituida La Concejalía de Deportes afronta a partir del día 25 la impermeabilización del recinto de la Ciudad Deportiva Vicente del Bosque y su dotación con tres nuevos juegos de canastas motorizadas

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene previsto iniciar el lunes 25 de agosto las obras de sustitución de las planchas de policarbonato de los lucernarios del pabellón de la Ciudad Deportiva Vicente del Bosque, en Castillo del Romeral, y dotar a la instalación de nuevas canastas de baloncesto motorizadas.

La ejecución del proyecto de renovación de la cubierta con goteras se adjudicó el pasado mes de julio a la empresa especializada Medina Bravo Cubiertas y Estructuras SL por 35.714 euros. Su inicio se ha aplazado hasta ahora a solicitud de la adjudicataria para evitar la exposición de sus operarios al peligro de los vientos preponderantes en la zona. El plazo de ejecución es de un mes.

La dotación y colocación de los tres nuevos juegos de canastas motorizadas con anclaje a la estructura interior del techo y con suplento para la práctica del minibasket se adjudicó a la entidad Soluciones Deportivas Ibaizabal por 46.280,61 euros.

Las dos partidas económicas, financiadas por el Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo, provienen de bajas logradas por el Ayuntamiento en la adjudicación de las obras de sustitución del césped artificial en los campos de fútbol de Castillo del Romeral y Juan Grande.

Con la retirada y reposición de las planchas translúcidas estropeadas en las dos tiras horizontales que recorren toda la cubierta del pabellón se busca solucionar el grave problema de goteras en épocas de lluvia, que está afectando seriamente al suelo de parqué, ocasionándole deformaciones, hinchazones y decoloraciones.

Andamios en el pabellón de San Fernando

Por otra parte, este jueves se iniciaron en el Pabellón Víctor Miranda Pérez de San Fernando de Maspalomas las operaciones de montaje del andamiaje que va a requerir el desarrollo de las obras de impermeabilización de esta instalación cultural y deportiva.