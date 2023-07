Cuatro años después del gran incendio que afectó a la isla

El incendio que se ha originado este martes en Tejeda trae a la memoria el gran incendio de 2019, que afectó a casi 10.000 hectáreas de las cumbres de Gran Canaria y obligó al desolojo temporal de sus casas de unos 10.000 vecinos de las medianías y cumbres. Lo cierto es que aquel agosto hubo dos incendios que forman parte ya de la historia.

En 2020, un año después de la negligencia de un particular con una radial que el 10 de agosto de 2019 abrió las puertas del infierno, esa herida paisajística se localizaba en las carreras iniciales de los dos grandes incendios de 2019, en especial donde el fuego encontró a su paso ejemplares de repoblación de pino radiata y no pino canario. La especie endémica, que es resistente al fuego, no tarda más de dos años en recuperarse.

Aquel primer gran incendio, declarado en la finca de Las Peñas, en Artenara, afectó a 1.100 hectáreas . Fue la antesala del desastre que se desató días después, el 17 de agosto, en el barranco de Crespo de Valsendero, en Valleseco, un fuego que no se declaró controlado hasta la noche del 25 de agosto y no se declaró extinguido hasta el 26 de septiembre, 40 días después.

Ese segundo incendio recorrió 8.637 hectáreas y presuntamente se originó en la línea aérea de alta tensión de Casas Viejas, propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, que entró en contacto con las copas de los árboles. La Fiscalía de Las Palmas presentó una querella contra la entidad como presunta responsable.