Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria El dispositivo de control del reptil invasor también cierra agosto eliminando más culebras que nunca en este mes, como pasó en julio, junio y mayo

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 23:05

El dispositivo de control de la población de serpiente real de California en Gran Canaria ha vuelto a batir en agosto el récord de captura de ejemplares de esta especie invasora en un mes de agosto desde que existen registros, lo que se remonta al año 2009.

Las 149 culebras capturadas hasta este pasado domingo suponen 26 más que las cogidas en agosto de 2023, 37 más que las que fueron eliminadas en ese mes de 2022 y 51 más que las capturadas en el octavo mes del año 2018.

El récord de agosto se suma a los alcanzados en los tres meses anteriores, porque también se cogieron más serpientes que nunca en mayo, junio y julio, de modo que ya son cuatro meses consecutivos capturando más culebras que en los mismos meses de los años precedentes.

Durante el pasado julio, el dispositivo de control de la serpiente real que está invadiendo la isla capturó 358 ejemplares, superando los 323 que logró coger en el mismo mes de 2022, que fue el año en que se batió el récord anual de capturas con 2.676 culebras eliminadas del medio natural. Son 35 reptiles más que el máximo logrado en cualquier julio.

También superó en junio, en este caso por más diferencia, el anterior máximo mensual de capturas, que era de 527 ejemplares y databa, asimismo, del año 2022. En concreto, ese mes se cogieron 622 culebras, es decir, 95 más que en el que era el junio más productivo del dispositivo de control hasta ahora.

Y todavía fueron mejores los números registrados en el mes de mayo, cuando el dispositivo de control de la población de la especie invasora capturó 803 serpientes, batiéndose en este caso el máximo histórico logrado el mismo mes de 2021, cuando se cogieron 732 ejemplares.

Además del récord histórico mensual establecido ese mes, en mayo se registró también el mayor número de captura de serpientes reales de California en una sola jornada. Fue el día 7 y se cogieron 56 ejemplares.

Ampliar Una operaria revisa una trampa de captura de serpientes. C7

Hasta este pasado domingo el dispositivo que gestiona Gesplan y que pagan a medias el Gobierno de Canarias y el Cabildo había eliminado del medio natural a lo largo de este año 2.375 serpientes, lo que representa el cuarto máximo anual, sólo por detrás de los registros de 2022 (2.676 ejemplares), 2021 (2.648) y 2023 (2.389).

La actividad en superficie cae a partir de julio

Si en 2025 se batirá el récord anual de eliminación de la especie invasora está por ver porque el número mensual de captura de culebras va habitualmente en descenso a partir de los meses de verano -de hecho empieza a caer a partir de julio- al reducirse la actividad en superficie de estos reptiles, relacionada con los cambios registrados en las condiciones ambientales.

A la eliminación de ejemplares de la serpiente real de California contribuyen también, además de la colaboración ciudadana, la plantilla del dispositivo de control y la unidad canina del mismo, las 155 trampas activas en estos momentos.

Al cierre de agosto de 2025 la cifra total de capturas desde que hay registros se eleva a 21.141 culebras.