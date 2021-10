Mogán pedirá a Costas allanar la arena de Tauro, situada a una cota superior a las casas

El Ayuntamiento de Mogán pedirá a la Demarcación de Costas de Canarias que le permita allanar y mejorar la distribución de la arena en la playa de Tauro para evitar que las consecuencias por el comportamiento de las mareas no sean tan agresivas y el agua no llegue a inundar las casas. El problema es que l a arena está a una cota superior y provoca un efecto presa si el mar la rebasa. Luego no vuelve y se estanca en la zona que está habitada. Con ese mismo objetivo, y de la mano del Consejo Insular de Aguas, se habilitará una salida al mar para la desembocadura del barranco de Tauro.

Pero será más adelante. Por lo pronto, y aunque la gente lleva una semana disfrutándola tras cinco años cerrada, el Ayuntamiento anunció este jueves que hoy viernes reabre oficialmente la playa, aunque con determinadas restricciones de las que da cuenta mediante cartelería y balizas que ya se han instalado. Tras la reversión de la concesión de la cala que tenía otorgada Anfi Tauro SA, firmada la semana pasada, el Ayuntamiento asume ahora la gestión de los servicios de temporada, pero el edil de Seguridad, Mencey Navarro, recuerda que por el momento no contará con socorristas y que no se permitirá el baño en sus extremos, dado que en el más cercano a Amadores hay una tubería que vierte salmuera procedente de una desaladora y en el otro, próximo a Playa del Cura, hay una escollera de la que pueden desprenderse rocas.

Insistió en que el acceso en vehículo a la playa quedará restringido a residentes en el lugar, proveedores de los establecimientos que allí se encuentran, o servicios de seguridad y emergencias. Por ahora solo hay una vía de entrada y de salida, pero el Ayuntamiento quiere recuperar la carretera que existía antes de que Anfi Tauro empezara las obras para que el tráfico sea más fluido. «Si lo logramos, el acceso a la playa se hará por la zona de la desaladora y la salida será en un único sentido por el Restaurante Guantánamo».