CC considera «una aberración» que Firgas se quede definitivamente sin piscina

La concejala de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Firgas, Montse Hernández, considera que es «una aberración» que el Ayuntamiento de Firgas haya decidido convertir la piscina municipal en un gimnasio. «Firgas no puede quedarse sin piscina. Se trata de un servicio muy demandado por la ciudadanía y no se entiende cómo el grupo de Gobierno en lugar de iniciar su rehabilitación para ponerla en marcha está ejecutando una obra para eliminarla y desarrollar una actividad diferente». Con el proyecto de acondicionamiento de la piscina municipal a gimnasio, ya en marcha, «Firgas y sus vecinos pierden, en lugar de ganar», señala CC, que considera también que «el alcalde de Firgas, Jaime Hernández, da la espalda a los vecinos al decidir que no deben tener piscina».

Además, en la planta baja del inmueble que acoge la piscina ya había ubicado un gimnasio, «con lo que es factible desarrollar las dos actividades. Se podría acondicionar tanto la piscina como el gimnasio y así apostar por ofrecer más y mejores servicios deportivos a la ciudadanía, en lugar de restar suprimiendo una actividad», señala.

Hay que recordar que la piscina municipal de Firgas solo estuvo operativa entre 2008 y 2011, llena de fallos técnicos, y fue clausurada por orden judicial debido a problemas legales de la concesionaria. Ponerla de nuevo en marcha supone un coste muy elevado para las arcas municipales, de ahí la renuncia a un nuevo proyecto de remodelación y reapertura de la instalación acuática.