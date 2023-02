La compatibilidad de la gerente del Instituto Insular de Deportes es nula

La compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía concedida por silencio administrativo positivo a la gerente del Instituto Insular de Deportes (IID), María de los Ángeles Ramos, el 30 de septiembre de 2022 a pesar de los informes desfavorables de la Asesoría Jurídica y de la Jefa de Servicio de Recursos Humanos del Cabildo, es «nula de pleno derecho».

La concesión de la compatibilidad se produjo, además, a pesar de que se formularon dos propuestas de acuerdo al pleno del Cabildo, de 9 de agosto y 7 de septiembre, respectivamente, que proponían denegar la compatibilidadque había solicitado desde el 18 de febrero, el día después de firmar su contrato de alta dirección, una solicitud que mejoró el 4 de marzo.

Así lo ha resuelto el Consejo Consultivo de Canarias en un dictamen que además de preceptivo es habilitante y que confirma que la propuesta de resolución formulada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el pasado 19 de diciembre, para declarar nula aquella autorización «es ajustada a derecho, procediendo la revisión de oficio del acto presunto nulo».

Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. / Cober

El dictamen destaca que las propias bases de la convocatoria del puesto de gerente del IID recogen el régimen de incompatibilidades aplicable como alto cargo del Cabildo y determinan claramente que «ejercerá sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública que no derive de su ejercicio y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales, ya sea por sí mismo o mediante apoderamiento o sustitución».

Exige dedicación exclusiva

En su condición de cargo directivo el puesto de gerente del IID «ha de tener dedicación exclusiva, siendo incompatible con el ejercicio de cualquier profesión liberal», señala el dictamen, que resalta que «existe una prohibición legal de compatibilidad para estos puestos directivos que no permite graduación alguna en atención al criterio de dedicación horaria, ni tampoco al de la existencia o no de conflicto de intereses entre el desempeño del puesto público y el ejercicio de una profesión liberal».

El Consultivo destaca «tanto las graves deficiencias en la presentación y ordenación del expediente administrativo» y «la escasa argumentación jurídica de la propuesta de resolución en la defensa de su conclusión».

Francisco Castellano junto a María de los Ángeles Ramos. / COber

El mismo día que la gerente del IID mejoró su solicitud de compatibilidad, el presidente del IID y consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, emitió informe favorable «al no producirse afectación negativa alguna a la prestación de servicios, tratándose de una actividad privada que no impide ni menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes ni compromete su imparcialidad o independencia, no relacionándose directamente con la actividad que desarrolla esta entidad, ni modifica su jornada ni horario».

Destitución de la antecesora

La gerente del IID trabajaba hasta su nombramiento en el bufete de abogados al que el presidente de este organismo autónomo, Francisco Castellano, encargó el informe jurídico externo en el que se basó la destitución de su antecesora, María del Carmen Santana, destituida en enero de 2021. Santana denunció entonces a la Fiscalía presuntas irregularidades de gestión de Castellano que resultaron archivadas.

Especialista en Derecho Administrativo, el nombramiento de la actual gerente por el Consejo de Gobierno Insular, en febrero de 2022, se produjo por 8 votos a favor y una abstención, la de Conchi Monzón (Unidas-Podemos), después de quedar sobre la mesa en la anterior sesión del Consejo por falta de documentación.