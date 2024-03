Jesús Quesada San Mateo Sábado, 30 de marzo 2024, 23:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Gobierno municipal que conforman UVE y Alternativa por San Mateo (AxSM) empezó el mandato en minoría, incorporó luego al PSOE y a principios de este mes se rompió el tripartito.

–¿Por qué destituyó al socialista José Déniz de todas sus competencias?

–Principalmente porque no iba en concordancia con el resto del Gobierno. No terminaba de encajar en la política que llevamos. Al final, estuvo motivado, sobre todo, porque en la calle, desde que empezó el mandato, estaba el runrún de una censura. En la última reunión le pedí que emitiera un comunicado desmintiéndolo, no solo por la estabilidad, sino por la incertidumbre sembrada en los ciudadanos. Se enfadó y se negó. Ese fue el detonante, pero no la única causa. Fueron muchas las circunstancias para tomar esta decisión.

–¿No es peor el remedio que la enfermedad? Con ese cese se ha quedado en minoría. Tienen cinco ediles y la oposición tiene ocho de los trece electos. –Sí, pero en minoría estuvimos los primeros meses y trabajamos bien pese a que casi todo el personal estaba de vacaciones. Ahora las cosas están saliendo porque nos planificamos bien. Somos los cinco que estamos y con ellos vamos a seguir y a salir adelante. –¿Cómo va a aprobar las medidas del Gobierno municipal en el Pleno si no tiene mayoría? –Intentaremos trabajar con mucho diálogo y mucho consenso. A todos los partidos nos une que el municipio avance. Llevando una política coherente y con sentido común se puede gestionar sin ningún tipo de problema llegando, por supuesto, a acuerdos puntuales. –¿Qué impide que Avesan, con seis ediles, pacte con el PSOE y ambos le presenten una moción de censura? –Por nuestra parte, nada. Por la de ellos no lo sé. Alexis Ramos posa delante de la sede del Ayuntamiento veguero. Cober –¿Cuándo prevé aprobar los presupuestos de 2024? –A mediados de abril. Ya estamos con la liquidación y la próxima semana se podrá convocar el pleno. Podría estar a finales de mayo. En principio creo que todas las fuerzas políticas estaremos de acuerdo. Es un presupuesto bastante serio y rigurosos y no creo que haya problema en que sea aprobado por la totalidad de la corporación. –¿Están celebrando Juntas de Gobierno Local? –Cada concejal del Gobierno tiene delegada la firma en sus correspondientes áreas y cuando hace falta, cada mes o mes y medio, celebramos una Junta. –¿Es compatible ser alcalde y llevar a la vez la gestión de una empresa privada? –Sobre el papel tengo dedicación parcial, al 75%, para tener tiempo para mis empresas, sobre todo para la facturación, pero se me va la vida aquí. Compatibilizo mis empresas con las labores de alcalde perfectamente. Prácticamente trabajo en el Ayuntamiento todos los días y le echo las horas que hagan falta sin mirar el reloj. –¿Por qué sigue bloqueada la obra del Mercado Municipal? –Estamos con la redacción de la reforma del proyecto y espero retomar la obra este año. En 15 días expondremos el proyecto a empresarios y ciudadanos porque queremos que participen del modelo y esperamos empezar la obra en septiembre u octubre. Hemos tenido que hacer un proyecto nuevo, de mercado de futuro, más acorde con el espacio rural en el que vivimos. El anterior proyecto no reunía las condiciones técnicas y paisajísticas adecuadas. –¿Tienen cerrado el presupuesto para terminarlo? -Costará 5,5 millones de euros. La Consejería de Agricultura del Gobierno canario aporta 1,6 millones y ha prorrogado esa subvención hasta finales de 2025. El resto será financiación propia. La duración estimada es de 24 meses y será Tragsa quien haga el proyecto, lleve la dirección facultativa y ejecute la obra. Falta firmar el convenio para que sea un medio propio. Para ello contamos con la colaboración económica y administrativa de la Consejería de Sector Primario del Cabildo. El primer edil de San Mateo en su despacho, delante de su mesa de trabajo. Cober –¿Coincidirá con la creación de la estación de guaguas? –Empezaremos antes con la estación, donde está la parada preferente. Primero, desde abril, se hará la estación y luego se iniciará la obra del Mercado para que no se solapen y se generen incomodidades y atascos. –¿Se va a poner doble sentido en la avenida de Tinamar? –Sí y empezaremos en abril. Se va a poner por muchísimas razones. Es la arteria principal de la GC-15 y entendemos que el sentido único actual no es ágil y no resuelve los atascos de fin de semana. Y dar salida a todo el tráfico hacia la capital por un solo carril es un contratiempo y con las obras del Mercado y la estación de guaguas se va a atascar. De todos modos expondremos el proyecto a los empresarios en abril para explicarles la obra y el modelo de zona comercial abierta que pretendemos llevar a cabo atendiendo a las necesidades de los comerciantes. –¿Qué va a hacer el Ayuntamiento con el Museo Cho Zacarías? –Reconozco que da pena verlo. Ya estamos con la redacción del proyecto para rehabilitarlo y poner hospedaje, restauración y museo. En principio la intención es gestionarlo como medio propio, pero no descartamos en un futuro sacarlo a licitación. Estamos viendo qué vía es la mas viable para darle un uso correcto a esas instalaciones. –¿Valió la pena gastarse 30.000 euros en presentar candidata a Reina del Carnaval de la capital? –Sin lugar a dudas. Hemos estado presentes en uno de los mejores escaparates a nivel mundial para San Mateo. La repercusión en el municipio ha sido importante para el comercio y la restauración. La promoción ha sido un acierto. –¿Han solventado ya las carencias de personal? –No, lamentablemente. No comparto que a las administraciones más pequeñas y saneadas se nos limite la contratación de personal cualificado para dar una respuesta en tiempo y forma a los vecinos y unos servicios de calidad. –¿En qué diría que se ha notado el cambio de gobierno en San Mateo? –En la unión del pueblo. En planificar mejor, en el progreso de las obras, en la participación ciudadana, en 20.000 cosas, pero sobre todo en poner a las personas en el punto de vista.