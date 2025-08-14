El Carrizal sale de romería en honor a la Virgen del Buen Suceso Una quincena de carretas participaron en el recorrido en la víspera del día grande de los festejos

Cristina González Oliva Ingenio Jueves, 14 de agosto 2025, 21:16 | Actualizado 21:29h.

El barrio de El Carrizal de Ingenio celebró en a tarde de este jueves la Romería Ofrenda en el marco de las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso, San Roque y San Haragán con la participación de una quincena de carretas y grupos folclóricos.

El recorrido comenzó en la zona del parque Camelot y continuó por la calle República Argentina, para posteriormente subir por Núñez de Balboa y Sor Josefa Morales hasta llegar a la plaza del Buen Suceso, donde tuvo lugar la ofrenda, encabezada por la carreta del municipio en la que estuvieron presentes la alcaldesa, Vanesa Martín, y el consejero y exalcalde de la Villa, Juan Díaz, además de una amplia representación de la Corporación local.

A la salida del trono de la Virgen, José Ángel Suárez (el Rubio) interpretó un Ave María, mientras que también tuvo lugar una actuación de la Agrupación Folklórica y Cultural Guayadeque.

Para la ocasión, la talla estrenó el nuevo manto donado por la AFC Guayadeque en el marco de la celebración de su 50º aniversario, una réplica del original realizado con seda y bordado con tres tipos de hilos de oro.

Al finalizar el evento, la plaza acogerá el primer Baile de Cuerdas Pepín Viera con la parranda Merita la Pena y seguidamente tendrá lugar una noche de orquestas con Armonía Show, Star Music y La Mekánica by Tamarindo en el parque, además de un espectáculo pirotécnico.

Durante este viernes, día grande de los festejos, el barrio celebra por la mañana un mercadillo artesanal y agroalimentario, feria de ganado y la misa y procesión.