Atasco en la GC-1 en sentido Sur, a la altura de Las Terrazas, provocado por un accidente de tráfico.
Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 24 de octubre

Consulta todas las vías afectadas por restricciones y cortes al tráfico este viernes en Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:12

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 24 de octubre, en Gran Canaria.

GC-60 KM 0+148 al 0+14

, el desde las 9:08 a las 9:10h.

- Aviso: Corte regulado

- Descripción: XIII Gran Canaria Walking Festival 2025

- Fecha inicio: 26 de octubre

- Hora inicio: 9:08h

- Hora fin: 9:10h

GC-60 KM 31+900, 38+300 y 43+740 - Fataga - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Reparar barrera bionda

- Fecha inicio: 24 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-600 KM 1+450 ambos sentidos - Cueva Grande - San Mateo

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de márgenes y cunetas

- Fecha inicio: 24 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

