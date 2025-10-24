Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 24 de octubre
Viernes, 24 de octubre 2025, 09:12
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 24 de octubre, en Gran Canaria.
XIII Gran Canaria Walking Festival 2025
GC-60 KM 0+148 al 0+14
, el desde las 9:08 a las 9:10h.
- Aviso: Corte regulado
- Descripción: XIII Gran Canaria Walking Festival 2025
- Fecha inicio: 26 de octubre
- Hora inicio: 9:08h
- Hora fin: 9:10h
GC-60 KM 31+900, 38+300 y 43+740 - Fataga - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Reparar barrera bionda
- Fecha inicio: 24 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-600 KM 1+450 ambos sentidos - Cueva Grande - San Mateo
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de márgenes y cunetas
- Fecha inicio: 24 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h