La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana En algunas capitales de provincia, las temperaturas mínimas pueden bajar de los 5º C

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos en Canarias, posible lloviznas en medianías, pocos cambios en las temperaturas y viento flojo de componente norte.

Esa situación dejará paso el sábado cielos poco nubosos durante el día y temperaturas con pocos cambios, con más nubes durante la noche. El domingo no descartan precipitaciones débiles, posibilidad que se concentra en el noroeste de La Palma ya de madrugada. El lunes puede haber lluvia débil a partir del mediodía en las islas de mayor relieve.

En general, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los próximos días, todo lo contrario a lo que sucederá en la península, donde irrumpirá una masa de aire polar.

«El domingo será el día del cambio notable de situación (...) La entrada de una masa de aire de procedencia polar traerá consigo que baje la cota de nieve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica», explica Meteored. Se producirá un descenso generalizado de las temperaturas y en algunas capitales de provincia estarán por debajo de los 5 ºC. En Canarias, la previsión es de posibles lluvias débiles y temperaturas estables.

Predicción para el resto de las semana:



➡️Esta tarde: la borrasca Benjamin dejará rachas de viento muy fuertes en el este peninsular y Baleares además de temporal muy fuerte en el litoral cantábrico.



➡️Viernes: lluvias débiles en el interior centro peninsular.



🧵(1/2) pic.twitter.com/SmquhnvgvE — AEMET (@AEMET_Esp) October 23, 2025

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este tras el mediodía. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 22 y 27.

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este tras el mediodía. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22 y 26.

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte, más compactos durante la madrugada y con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso en general, salvo intervalos ocasionales en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas y con intervalos de moderado en costas del este y oeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 y 26.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte, más compactos durante la madrugada y con apertura de claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso aumentando a nuboso en zonas de interior de las vertientes sureste y este tras el mediodía. Despejado en cumbres centrales. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 y 27.

La Gomera

Poco nuboso en general, salvo intervalos en el norte a primeras horas y algunos intervalos en el sureste por la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte de madrugada y a partir del anochecer. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 y 26.

La Palma

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras horas del día, así como en zonas de interior durante las horas centrales y en el sureste por la tarde. No se descarta alguna llovizna en medianías del noreste de madrugada y a partir del anochecer; así como en zonas de interior del nordeste y sureste durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, viento flojo a moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 y 26.

El Hierro

Intervalos nubosos en general, más compactos en el norte a primeras y últimas horas, y durante la tarde en zonas de interior sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo de componente oeste que arreciará durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 y 22.