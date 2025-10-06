Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 6 de octubre
Consulta todas las afectaciones al tráfico de este lunes en Gran Canaria
Lunes, 6 de octubre 2025, 09:13
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 6 de octubre, en Gran Canaria.
GC-201 KM 2+000 al 2+400 sentido Costa Ayala/Los Giles - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza y desbroce de margen
- Fecha inicio: 6 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 5+200, Agaete-El Risco, a la altura de Guayedra
- Aviso: Tráfico regulado por semáforos
- Descripción: Reparación de barrera metálica
- Fecha inicio: 6 de octubre
- Hora inicio: N/A
- Hora fin: N/A
GC-65 KM 1+000 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 6 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-505 KM 3+100 al 6+300 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Desbroce de margen
- Fecha inicio: 6 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h