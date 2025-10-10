Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Aemet sentencia un fin de semana en Canarias de vuelta a la estabilidad pero avisa: las lluvias pueden regresar

Tanto el domingo como el lunes hay una probabilidad de lluvias en todo el archipiélago

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:00

Intervalos nubosos en el norte de las islas, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, y poco nubosos en el resto de zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes en Canarias.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior.

Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, en especial de madrugada. En cumbres, viento en general flojo del norte.

En el mar habrá componente noreste fuerza 4 a 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros. En la costa sur o suroeste, variable 1 a 3 y rizada.

Para el sábado, la predicción es de predominio de cielos nubosos en el norte de las islas y en el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste por la tarde en las islas centrales.

Domingo y lunes podrán llegar precipitaciones aunque con baja probabilidad. En el norte de las islas montañosas, predominio de los cielos nubosos con una pequeña posibilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas.

Previsión de este viernes por islas:

Lanzarote

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y de los pocos nubosos en el sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Arrecife 20 - 27

Fuerteventura

En el norte, intervalos nubosos. Predominio del poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Puerto del Rosario 20 - 25

Gran Canaria

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente de madrugada. En cumbres, viento flojo a moderado del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Las Palmas de Gran Canaria 22 - 25

Tenerife

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, principalmente en el nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de intervalos nubosos en el oeste durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas y en descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el litoral sureste, especialmente de madrugada. En altas cumbres, viento flojo del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 27

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y oeste, principalmente de madrugada. En cumbres, viento flojo del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

San Sebastián de la Gomera 23 - 27

La Palma

En el norte y este, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de intervalos nubosos en el oeste durante la tarde. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Santa Cruz de la Palma 21 - 24

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo del norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (grados):

Valverde 16 - 18

