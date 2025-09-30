Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un atasco en la GC-1 que afectó a la rotonda de Belén María. C7
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones de tráfico en Gran Canaria hoy martes 30 de septiembre

Consultas las afectaciones a las carreteras de este martes en Gran Canaria.

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de los conductores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 30 de septiembre, en Gran Canaria.

GC-220 Gáldar

- Aviso: Precaución

- Descripción: Los operarios de carreteras ya están trabajando para poder habilitar esta tarde un carril de paso alternativo junto a las obras que se están realizando en la GC-220, a la altura de Buenavista, en Gáldar.

GC-505 KM 16+200 al 15+00 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Desbroce de margen

- Fecha inicio: 30 de septiembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-60 KM 38+00 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Colocar barrera, paneles y señales

- Fecha inicio: 30 de septiembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 70 KM 11+400 ambos sentidos - Montaña Alta/Tres Cruces - Moya

- Aviso: Precaución

- Descripción: Construcción de arqueta

- Fecha inicio: 30 de septiembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00

GC 604 KM 5+500 al 0+00 ambos sentidos - Cercados de Araña - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Bacheo

- Fecha inicio: 30 de septiembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

