Carreteras cortadas y restricciones de tráfico en Gran Canaria hoy martes 30 de septiembre
Consultas las afectaciones a las carreteras de este martes en Gran Canaria.
Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que requieren precaución de los conductores. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 30 de septiembre, en Gran Canaria.
GC-220 Gáldar
- Aviso: Precaución
- Descripción: Los operarios de carreteras ya están trabajando para poder habilitar esta tarde un carril de paso alternativo junto a las obras que se están realizando en la GC-220, a la altura de Buenavista, en Gáldar.
GC-505 KM 16+200 al 15+00 - El Pajar/Soria - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Desbroce de margen
- Fecha inicio: 30 de septiembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-60 KM 38+00 - Tunte/Fataga - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Colocar barrera, paneles y señales
- Fecha inicio: 30 de septiembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC 70 KM 11+400 ambos sentidos - Montaña Alta/Tres Cruces - Moya
- Aviso: Precaución
- Descripción: Construcción de arqueta
- Fecha inicio: 30 de septiembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00
GC 604 KM 5+500 al 0+00 ambos sentidos - Cercados de Araña - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Bacheo
- Fecha inicio: 30 de septiembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
