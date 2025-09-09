Una carpa de 1.250 metros cuadrados gana espacio para uso público junto al auditorio de Agüimes La obra exigió una inversión de 1,6 millones de euros, de los que el Cabildo puso 1,3 | Se trata de una cubierta textil tensada con estructura metálica que protege del sol y de la lluvia

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Agüimes gana espacio al aire libre, pero bajo cubierta para todo tipo de eventos públicos. El Cabildo y el ayuntamiento han dotado de una cubierta textil tensada con estructura metálica la trasera del auditorio de Agüimes, en el casco del pueblo.

La obra ha sido ejecutada por la UTE Pérez Moreno y Carpas Zaragoza y ha exigido una inversión de 1,6 millones de euros, de los que 1,3 millones fueron financiados por el Cabildo con cargo al Plan de Cooperación y el resto, por fondos municipales.

El presidente insular, Antonio Morales, el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernandez, estrenaron este martes la cubierta con una oportuna lluvia que puso a prueba la funcionalidad de la infraestructura.