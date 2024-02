El carnaval de Agüimes toma la calle No hubo carrozas al uso, sino muy trabajadas carretas o remolques, lo que no le restó colorido y, sobre todo, diversión

El carnaval de 'Las mil y una noches' de Agüimes se estrenó este sábado en las calles del municipio con el desfile inaugural, que partió de los aparcamientos de la Piscina Municipal.

No hay carrozas al uso, sino muy trabajadas carretas o remolques, lo que no le resta colorido y, sobre todo, diversión. El carnaval de Agüimes se patea, no se disfruta a vista de camión.

En su recorrido, los bailes de las comparsas y el ritmo de las batucadas invitaron a los vecinos a unirse a una algarabía de color y diversión. Después, la actividad festiva se trasladó a la plaza del Rosario, donde se celebró una verbena con la música de Star Music, DJ Promaster y Grupo Arena. Más imágenes del desfile. Arcadio Suárez Como novedad, este año, tras las actuaciones musicales, en torno a las 03.30, se recuperó una antigua costumbre del carnaval de Agüimes: el reparto gratuito de pan caliente con aceite y ajo. Se cuenta que este manjar era repartido al final de los bailes de amanecida, al despuntar el día, en las tres sociedades con las que contaba el pueblo y también en las panaderías de la villa, que abrían sus puertas en la madrugada siguiente a un gran baile para ofrecer este alimento a los carnavaleros. Este año lo hicieron los kioskos de la plaza del Rosario.