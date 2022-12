Canarias liderará un proyecto que «revolucionará y optimizará la competitividad del turismo» programa Retech Edu William, coordinador e ideador de esta iniciativa, adelanta que aúna inteligencia artificial, realidad virtual y metaverso. Creará más de 100 empleos directos

Edu William, empresario, profesor de la ULPGC y coordinador e ideador de este macroplan.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaron en la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE que Canarias va a liderar un proyecto nacional de gran calado para el sector turístico: Spain Living Lab. Un proyecto que aspira a revolucionar el principal motor económico del archipiélago gracias a la inteligencia artificial.

Edu Willam, empresario, profesor de la ULPGC y coordinador e ideador de este macroplan, explica en esta entrevista que lleva 12 años gestándose y que, gracias al apoyo, primero regional y ahora estatal y a los fondos europeos, podrá ser una realidad y convertir a las islas en líder mundial de inteligencia artificial aplicada al turismo.

- ¿Qué es Spain Living Lab? ¿Cómo surge? ¿Quién está detrás?

- Es un ecosistema de innovación abierto para desarrollar inteligencia artificial en el turismo. Un ciclo virtuoso que permita generar datos gracias a los living labs (empresas que experimentan tecnologías disruptivas), compartir esa información (data spaces), crear IA (con talento de universidadempresa) y que se integre en tecnologías turísticas con capacidad comercial mundial. Esto permitirá crear el primer Centro Tecnológico de España y el primero en el mundo basado en una red de laboratorios de datos.

Esta idea surgió en el año 2009 en mi tesis doctoral, cuando pusimos en marcha el Clúster de Turismo del archipiélago y planteaba crear Canarias Living Lab. Durante este tiempo, la idea ha ido evolucionado a la vez que lo hacía el sector. Hace cuatro años, grandes empresas de Canarias (Lopesan, Satocan, THE Hoteles, Dreamplace, Viajes Insular, Hospitales San Roque y Astican) se unieron para impulsar un modelo turístico más inteligente y basado en la I+D+i. Junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Amadeus (proveedor internacional de soluciones tecnológicas de la industria) y con el apoyo de Gobierno de Canarias y Turismo de Gran Canaria, nació Travel Tech School by Amadeus, que ha servido para impulsar el proyecto de Spain Living Lab. Gracias al apoyo estatal y a los fondos europeos, subimos de nivel y pasamos de regional a nacional, también con el apoyo de la CEHAT y de las patronales canarias.

- ¿Qué va a suponer para Canarias y para el sector turístico nacional?

- Orientar el sector turístico hacia un modelo basado en la IA es apostar por la competitividad del presente y del futuro. Es importante desarrollar la estructura necesaria para poder ser líderes en este campo: datos de comportamiento del turista y talento. Esos cimientos nos van a permitir desarrollar modelos de mejora predictiva de la demanda, del precio, del producto, de la experiencia… para que podamos anticiparnos y generar distintos sistemas de hiperpersonalización y máxima eficiencia, rentabilidad e impacto social. Vamos a medir el comportamiento de los turistas, lo que quieren, lo que miran, lo que dicen…convirtiendo las agencias de viajes en centros de experiencias y en laboratorios. Y para eso necesitamos alto volumen de datos de alta calidad que se generan en empresas y de talento que genere valor sobre esos datos.

Este proyecto no solo va a fortalecer a Canarias, hemos sumado a otras seis comunidades: Baleares, Andalucía, Aragón, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha. Todas van a aportar y se van a beneficiar de esta gran red de I+D+i que va a permitir que las empresas sean más rentables, productivas, sostenibles y que consuman menos recursos.

- ¿Va a generar empleo nuevo?

- Sí. De manera directa se van a crear 100 empleos. Aunque en este proyecto trabajan ya más de 20 personas. Spain Living Lab estará conformado no solo por las actuaciones del Centro Tecnológico, también por la actividad de las cuatro patronales turísticas (Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL). Con ellas, se va a desplegar un espacio de datos reales de más de 300 hoteles con casos de uso para el impacto inmediato en el sector.

- ¿Cuándo se pondrá en marcha el proyecto y cuál será su duración?

- Este proyecto no es nuevo, no se ha creado específicamente por los fondos Next Generation (RETECH). Se trata de un proyecto que ya existía y que inicialmente tenía alcance regional. Llevamos ya cuatro años trabajando de manera de manera regional. Estos fondos van a permitir acelerar el proceso e incluir a otras comunidades autónomas.

Los fondos probablemente llegarán en el segundo trimestre de 2023 y la ejecución de las actuaciones financiadas con los mismos será hasta 2025, pero contamos con un plan de sostenibilidad financiera para que sea autónomo y posteriormente se financie con la iniciativa privada. Se necesita atraer a grandes empresas y construir startups potentes que sean las que mantengan y hagan crecer el Centro Tecnológico. Y las expectativas son muy buenas en ese sentido.

- Un proyecto que va a liderar Canarias… ¿y cómo se coordinará con el resto de las comunidades?

- Se va a trabajar a través de distintas comisiones y una oficina técnica para que todo lo que se haga en cada comunidad no quede en actuaciones aisladas, que todo sume y que de verdad estemos tejiendo una red permanente de cooperación. Con máxima transparencia e indicadores visibles de efectividad y capacidad de generar valor y efecto multiplicador. Es la base de la sostenibilidad del Centro Tecnológico. Inicialmente somos siete comunidades, pero esperamos que se vayan sumando el resto.

Comunidades turísticas que no han entrado en esta fase del programa RETECH como Cataluña y Madrid, sí han mostrado su interés a participar en un futuro cercano.

- ¿Cuándo creen que podrán tener los primeros datos, resultados o aplicaciones prácticas?

- Durante 2023 veremos las primeras actuaciones claras y concisas de este proyecto. La implementación de los living labs va a generar un valor directo en el sector, en todas las islas. Se tratará de implementar tecnologías habilitadoras como realidad virtual. En este sentido, Spain Living Lab va a revolucionar la IA y la realidad virtual con el metaverso para mejorar capacidades o generar nuevos servicios y experiencias. Y sobre ellos, generar datos que sigan mejorando y creando IA. Vamos a lanzar de manera permanente formación habilitadora para que las personas, en todos los niveles laborales, puedan entrar en el mercado laboral de la realidad virtual e IA.

También en 2023 veremos los primeros casos de usos hoteleros que mejoraran sus decisiones de distribución y revenue.

- Para este proyecto el presupuesto es de 44 millones de los cuales 29,5 millones de euros son para las actuaciones de Canarias, ¿es suficiente?

- Es el necesario para alcanzar la tracción que queremos, para generar la fuerza inicial. Un modelo en red necesita de una inversión que le permita coger tracción y luego ya debe ser sostenible. Estoy seguro de que lo importante aquí es el talento y compromiso de las personas, así como la capacidad de gestión y de coordinación.

Queremos, además, ejecutar por encima de las expectativas. Estamos convencidos de que podemos ir mucho más allá de los objetivos trazados en esta convocatoria.

- ¿Cómo han recibido la noticia?

- Para nosotros es la muestra de que cuando se une el sector privado, la administración y la academia podemos aspirar a ser líderes mundiales. Podemos atraer proyectos y grandes agentes. Y somos capaces de convencer. Porque los recursos y las capacidades las tenemos.

Este proyecto consigue además ilusionar al talento de las universidades para que se queden. Para formarlos en nuevas capacidades tecnológicas con empresas que puedan contratarlos. Recogemos este anuncio con mucha responsabilidad. Aprovechar estas oportunidades y gestionarlas correctamente, puede influir en mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones.