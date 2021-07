Canarias Jazz & Más vuelve a San Bartolomé de Tirajana

El Festival Internacional Canarias Jazz & Mas regresa al municipio de San Bartolomé de Tirajana con motivo de la celebración de su 30º aniversario y de la mano de cuatro artistas de prestigio nacional e internacional. La cantante franco-dominicana Cyrille Aimée, el guitarrista brasileño Chico Pinheiro con su cuarteto y dos de los proyectos nacionales más versátiles del género, Patax y The Black Barbies, completan la programación durante las noches de hoy viernes 9 y este sábado 10 de julio en la explanada del Faro de Maspalomas y en el Palacio de Congresos ExpoMeloneras. Toda la información sobre la venta de entradas en canariasjazz.com.

Algo más de una década después de que en 2010 visitara por última vez el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el festival regresa en una fecha señalada, celebrando su 30 aniversario y enmarcado en la programación de la XXIX edición de la Universidad de Verano de Maspalomas. La concejal de Cultura del consistorio tirajanero, Elena Espino, asegura que «Maspalomas vuelve a ilusionar con una amplia oferta cultural. La vuelta del festival al municipio es un claro ejemplo de que en San Bartolomé de Tirajana apostamos por la cultura como un bien esencial que nos ayuda a atravesar momentos difíciles como el que estamos viviendo.».

Miguel Ramírez, director del festival, llevaba persiguiendo este regreso desde hace muchos años. «Agradezco al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a la Concejalía de Cultura que haya apostado por el festival y nos haya abierto las puertas para contribuir al enriquecimiento de su oferta cultural. Nos ilusiona volver y realizar estos conciertos con artistas de alto nivel en un entorno idóneo como es el Faro de Maspalomas».

Concepción Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, destacó la importancia de volver a la normalidad y fomentar la cultura. «Estamos consiguiendo que la gente no venga solo a disfrutar de las fantásticos días de sol y playa que nuestro patrimonio natural nos ofrece, sino que, además, disfruten de una amplia oferta cultural con eventos como el Festival Internacional de Trompeta, la Universidad de Verano de Maspalomas o el propio Festival Internacional Canarias Jazz & Más».

Nominada a los Grammy, para la vocalista Cyrille Aimée la improvisación no solo es una técnica vocal. Es un modo de vida que le permite compartir con el mundo su contagiosa voz y su chispa creativa, y que la ha llevado también hacia nuevos rumbos. Su carrera comienza en el pueblito de Samois-sur-Seine, en Francia, donde Cyrille Aimée, influenciada por diversas tendencias musicales por parte de un padre francés y una madre dominicana, escucha todo, desde Michel Jackson hasta canciones francesas, pasando por el merengue y la salsa latina. En aquel entonces bailaba con su hermana, ensayando nuevos ritmos, desde el cálido swing, hasta cadencias intensas que se reflejan hoy en su música.

Aimée reside actualmente en Nueva York, pero regresa con frecuencia a Europa. En 2007 ganó el famoso concurso del Festival de Jazz vocal de Montreux, grabando, como premio, su primer álbum. Esta será una de las tantas recompensas en la que se destacará la artista, como la de ganar el Concurso Internacional de Jazz vocal Sarah Vaughan, o la de llegar a finalista en el Concurso Thelonious Monk. En el 2008 debuta con el álbum 'Cyrille Aimée and the Surreal Band', al que siguen dos álbumes con el guitarrista brasileño Diego Figuereido, y dos grabaciones en vivo en Birdland y Smalls, con el trompetista Roy Hargrove como invitado especial. 'It's A Good Day' sale en el año 2014 y marca un nuevo camino junto a su innovador grupo.

Stephen Sondheim la elije en 2013 para participar en su propio homenaje en el New York City Center, respaldada por Wynton Marsalis y la Orquesta de Jazz del Lincoln Center. En 2016 publica Let's Get Lost, un álbum intensamente aclamado y que tomará el primer lugar en la lista de éxitos en Estados Unidos.

Chico Pinheiro está considerado como una figura destacada dentro y fuera de la escena musical brasileña, en la que se ha distinguido como guitarrista, compositor y arreglista. 'City of Dreams' (2020), su último trabajo, fue nominado a los premios Grammy 2021 en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino. Junto a sus principales proyectos como líder, también ha colaborado con artistas como Plácido Domingo, Brad Mehldau, Dave Grusin, Dianne Reeves, Kurt Elling, Danilo Pérez, Nnenna Freelon, Bob Mintzer, Herbie Hancock, Julian Lage &Steve Cardenas, Esperanza Spalding, Ivan Lins, Rosa Passos, Chico César, Ed Motta, Chris Potter, John Patitucci, Lee Ritenour, Ari Hoenig, o Peter Erskine, entre otros.

Patax es en la actualidad la banda de fusión más prominente de España, y ya un proyecto conocido en todo el mundo. El grupo sigue una trayectoria imparable. Bebiendo del legado de leyendas del jazz como Weather Report, Corea's Elektric Band, Herbie Hancock, o Zawinul Syndicate, y sin esconder la poderosa influencia de las visionarias propuestas de Irakere, Wayne Shorter, Miles Davis, Enrique Morente, Hermeto Pascoal y Paco de Lucía, Patax lleva el concepto fusión hasta un territorio completamente inexplorado, donde la comunicación entre el flamenco, funk, jazz y los ritmos afrocubanos es la clave de sus complejas, explosivas y mágicas atmósferas. En Maspalomas ofrecerán su repertorio 'Patax plays The Beatles' (2021), el homenaje musical de Patax a la banda de pop más influyente de la historia.

'The Black Barbies' es una de las propuestas más originales e innovadoras del panorama musical actual. Esta banda de Barcelona reúne a músicos de diversas procedencias tanto estilísticas como geográficas (España, Italia, África), motivo por el cual, desde la primera nota crean una sensacional mezcla explosiva de sonidos y sabores de lo más extraordinaria. Con la poderosa voz de Desireé Diouf al frente y la dirección musical del guitarrista Oriol Riart, también cuentan con la sección de vientos y coros más divertida de toda Barcelona. Siempre con un sonido fresco, pegadizo y sensual, combinan temas propios y hits versionados de todos los tiempos a ritmo de jazz, swing, soul y funk.

En esta 30ª edición, el Canarias Jazz & Más llegará a las ocho islas por primera vez en una misma edición (ya había realizado conciertos en todas, pero no coincidiendo en el mismo año), un hito que es posible también gracias a la colaboración de todas las instituciones y empresas que hacen posible la celebración de este encuentro musical. Son el Gobierno de Canarias; Canaluz; cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria (a través de su Patronato de Turismo); ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Teguise, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera; y espacios escénicos como Auditorio de Tenerife, Fundación Auditorio-Teatro, Teatro Guiniguada, Espacio La Granja; y otros que se suman este año, como el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Convento de Santo Domingo en La Laguna, el Centro de Congresos de ExpoMeloneras o el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA).