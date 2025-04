Campo Internacional pide prohibir la pernocta de caravanas en sus calles

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 10 de abril 2025, 23:38 Comenta Compartir

Vecinos de Campo Internacional, en Maspalomas, acaban de aportar un dosier al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para denunciar, con fotos incluidas, los problemas que les acarrean la presencia de caravanas y otros vehículos-vivienda en sus calles y para pedir que se prohíba que puedan usarlas para pernoctar.

Los residentes recuerdan que esta urbanización, en parte también turística, está ubicada junto a la reserva natural especial de las Dunas de Maspalomas, por lo que creen que podría justificarse que el Ayuntamiento restrinja el acceso a vehículos de uso recreativo «por la degradación que supone», sobre todo dada la afluencia actual y porque no cuentan con infraestructura adecuada que les preste asistencia.

Entre otras cosas, advierten de que no hay contenedores habilitados para la recogida de residuos domésticos, por lo que «algunos de estos vehículos, estacionados permanentemente en la zona, depositan libremente sus bolsas de residuos en cualquier lugar». Pero, es más, se quejan de que muchos de los que pernoctan en furgones vivienda o campers, «como no tienen baños o aseos incorporados, hacen sus necesidades biológicas en el barranco o zonas aledañas».

A juicio de estos vecinos, estas pernoctaciones en espacios públicos de las zonas turísticas «perjudican gravemente la imagen del municipio como destino». Advierten de que muchos de estos vehículos son de matrícula extranjera que se instalan en Campo Internacional durante semanas o meses «sin aportar nada a la economía local y haciendo uso de infraestructuras y servicios que pagamos los residentes».

Aparte de todo eso, recuerdan que ocupan aparcamientos de forma continuada en una zona con problemas para estacionar y que son la expresión de un negocio «pujante y en expansión» que alquila coches como viviendas ante los elevados precios de hoteles y apartamentos y por el encarecimiento de los alquileres.

Caravanas estacionadas en Campo Internacional.

Por todo ello, estos vecinos de Campo Internacional instan a regular este tipo de turismo, para lo que, de entrada, piden que se les prohíba pernoctar en sus calles, prohibir el estacionamiento de vehículos que superen un tamaño determinado o a partir de un tonelaje en rotondas y semirrotondas, la colocación de bolardos que impidan aparcar en la rotonda entre Turoperador Vingresor y Turoperador Startour y la instalación de gálibos a la entrada y salida de esta misma glorieta, al modo y manera como ya se hizo en el parking norte del centro comercial Faro II.

San Bartolomé de Tirajana ultima una ordenanza para regular este turismo

Los vecinos de Campo Internacional reclaman una ordenanza reguladora de este tipo de turismo en la que, según informa el edil de Seguridad, José Carlos Álamo, ya trabaja el gobierno local. Asegura que ya se han celebrado varias reuniones entre técnicos de su departamento y de la concejalía de Urbanismo, pero que se están encontrando con dificultades para hallar suelo público municipal apto para ese fin. La idea, apunta, es habilitar dos o tres zonas y, hecho eso, prohibir de forma expresa que se pernocte en la vía pública.

Precisamente en demanda de esa regulación se manifiesta mañana en el municipio la Plataforma de Autocaravanas Autónoma PACA, que sacará 300 vehículos a la calle. Álamo respeta ese derecho, pero subraya que está molesto con su presidente, Jesús Gallardo, al que reprocha que en sus críticas haya faltado al respeto a la Policía Local.

«Que un ex guardia civil desprecie la actuación de nuestros agentes con descalificaciones impropias de alguien que ha llevado uniforme es inadmisible. Y le recuerdo que los agentes, como él bien sabe, no sancionan; su misión es denunciar las infracciones recogidas en las ordenanzas, reglamentos etc.», le advierte Álamo. «Si tiene dudas de su proceder, sabe perfectamente dónde tiene que acudir», aunque, acto seguido, el concejal deja claro que él no tiene «ninguna duda de la profesionalidad« de los policías de San Bartolomé de Tirajana. »Le exijo que los respete porque con esas artimañas me tendrá siempre enfrente«.