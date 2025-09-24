Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Trabajos del actual desagüe que se utiliza para verter el agua en la playa de Bocabarranco, en Gáldar. C7

El Cabildo ultima los trámites para volver a licitar las obras del emisario de Bocabarranco

El Consejo Insular de Aguas aprueba el nuevo proyecto tras un aumento de cuatro millones de euros en el presupuesto

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Gáldar

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:32

El Consejo Insular de Aguas ha aprobado el nuevo proyecto para la construcción del emisario submarino de Bocabarranco, en Gáldar, por lo que ya está listo para volver a sacarlo a licitación tras no haberse presentado ninguna empresa al anterior concurso. El presupuesto del nuevo contrato de licitación asciende a 12,44 millones de euros, frente a los 8,36 del anterior.

El motivo principal por el que se quedó vacío de ofertas el pasado concurso de licitación fue porque el proyecto se redactó en 2022 y, tres años después, los costes de los materiales se encarecieron un 40%, suponiendo un presupuesto insuficiente para las entidades que pudieran estar interesadas en obtener dicho contrato. Las obras estaban previstas que comenzasen en mayo de este año y que durasen hasta 2027. Actualmente, la fecha de inicio de las mismas dependerá de cuanto tarde el organismo insular del Cabildo en adjudicar la construcción. El plazo final fijado tras en la aprobación de este nuevo proyecto es de 27 meses.

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas ha delegado en el vicepresidente, Miguel Hidalgo, la responsabilidad para iniciar los trámites necesario para la licitación, la contratación, la ejecución y la recepción de la construcción del emisario submarino de la playa de Bocabarranco con la actualización necesaria del presupuesto para que se adecue a la situación actual del mercado.

En este nuevo concurso también se ha incluido el lote 2 de la obra, que corresponde al servicio de asistencia técnica a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, el cual sí que recibió ofertas en el anterior concurso pero el organismo autónomo del Cabildo decidió no adjudicarlo al tratarse de una obra complementaria a la construcción del emisario submarino.

Esta actuación es de gran importancia para el municipio galdense, puesto que servirá para sustituir la conducción de desagüe, que actualmente se encuentra a medio terminar, y que sirve para procesar el agua en la depuradora de aguas residuales de los municipios de Guía y Gáldar, además de la salmuera procedente de las desaladoras de Bocabarranco y Agragua. De esta manera el emisario de Bocabarranco podrá verter las aguas de estas plantas a unos 15 metros de profundidad y a más de 600 metros de la orilla.

Pese a que la conducción del desagüe en la actualidad vierte el agua a tan solo 200 metros de la orilla, la calidad del agua es óptima y no resulta dañina para la salud de las personas, aunque las corrientes y las mareas en esa zona generan que constantemente esté alzada la bandera roja en la playa, prohibiendo el baño.

Desde el Ayuntamiento de Gáldar confirman que la construcción de este nuevo emisario submarino hará que se retire la bandera roja, puesto que las corrientes seguirán siendo intensas y la prohibición del baño se mantendrá.

