El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando Transportes carece de suficientes inspectores para atajar el problema, señala el director insular del área, Manuel López

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:50 | Actualizado 18:32h. Comenta Compartir

El área de Transportes del Cabildo ha puesto en conocimiento de las respectivas policías locales las últimas quejas por intrusismo en el aeropuerto que le han trasladado los taxistas de Telde e Ingenio, por un lado, y de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, por otro, al no disponer de inspectores suficientes para atajar el problema.

Así lo señala el director insular de Transportes, Manuel López, al conocerse que varios particulares abordan a los turistas que llegan de madrugada a la terminal de llegadas internacionales para ofrecer sus vehículos privados como medio de transporte. En ocasiones lo hacen con cierto acoso, cogiéndoles las maletas para casi obligarles a usar sus servicios.

Los taxistas de Telde e Ingenio sostienen que esta práctica se ha incrementado en los últimos vuelos que llegan a Gran Canaria, cuando la vigilancia es casi inexistente y sólo queda abierta una de las puertas de salida del aeródromo para evitar que entren a dormir personas sintecho.

El Cabildo ha trasladado esta presunta práctica a las policías locales de Telde e Ingenio para que intenten confirmar su ejecución y tomar las medidas oportunas.

López explica que a este caso se suma la oferta que particulares extranjeros residentes en el sur llevan a cabo a través de internet, donde ofrecen sus propios vehículos para llevar a los turistas al aeropuerto al finalizar su estancia en la isla. Se trata, comenta, de extranjeros que entran en contacto con ellos en su propio idioma.

Al respecto, indica que las policías locales de San Bartolomé de Tirajana y Mogán están intentando comprobar la veracidad de este intrusismo y actuar en consecuencia.