El cierre de puertas en el aeropuerto de noche obliga a un rodeo para coger taxi Profesionales del sector se quejan de que solo queda abierta la salida 6 cuando la parada está en la 2, lo que genera desconcierto y pérdida de pasajeros

Cristina González Oliva Telde Lunes, 11 de agosto 2025, 23:03

El cierre de la mayor parte de las puertas de salida y de entrada al Aeropuerto de Gran Canaria durante la noche ha soliviantado a los taxistas por los problemas que les está ocasionado y por la mala imagen que se está dando a los viajeros. La decisión de Aena de no permitir el libre ingreso al recinto entre las 22.00 y las 5.00 horas, para supuestamente evitar que las personas sin techo duerman dentro, está generando pérdidas a los profesionales del sector y desconcierto en los pasajeros, denuncian.

Y es que la parada de taxis en las llegadas nacionales se encuentra en la puerta 2, pero solo se puede salir por la 6, que está a varios metros de distancia, por lo que muchos viajeros no saben hacia dónde dirigirse para coger un servicio y tampoco saben salir al exterior. A ello se une el hecho de que junto a esa salida está la escalera mecánica para acceder a la planta superior, por lo que algunas personas suben y terminan perdidos en la terminal.

Pedro Reyes, uno de los taxistas afectados, asegura que nadie le informa dónde está la parada de taxis y salen sin saber a dónde ir si no conocen las instalaciones. Esto provoca, según detalla Natanael Medina, presidente de la Cooperativa de Empresarios Taxistas de Telde, que profesionales de otros municipios e incluso coches particulares, se aprovechen de la situación debido a la escasa vigilancia durante el horario nocturno para coger servicios de manera irregular o sin transfer.

Por su parte, Lucrecio Romero, presidente de la Asociación de Empresarios del Taxi de Ingenio, secunda las quejas de sus compañeros de Telde y asegura que la imagen que se está dando es caótica durante la noche porque los pasajeros terminan desperdigados por las instalaciones. «Lo que pretendía ser una medida disuasoria para evitar la indigencia, está siendo un impedimento para los pasajeros», agrega.

Ya han presentado quejas tanto a Aena como al Ayuntamiento de Telde y de Ingenio, pero de momento no tienen ninguna solución, ya que desde la empresa pública le responden que son directrices nacionales y desde las administraciones locales, que intentarán buscar soluciones, pero que realmente no pueden hacer nada salvo presentar una queja a la empresa pública, que es quien decide en sus instalaciones.

Comunicado de Aena a los taxistas

Este periódico ha intentado conocer la versión de Aena, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Eso sí, envió a los taxistas las nuevas medidas que se iban a implementar a partir del 2 de junio durante la noche en todos los aeropuertos españoles para que solo puedan acceder al recinto viajeros y acompañantes, además de personal autorizado. En Gran Canaria se estableció que solo quedan abiertas las puertas 6, tanto para salidas como para entradas, con un vigilante de seguridad para controlar el acceso. Los apuntadores y los taxistas sí pueden entrar a los aseos en caso de necesidad.

Los ediles de Movilidad Miguel Ángel Rodríguez y Oliver Navarro, de Telde e Ingenio, respectivamente, que son conocedores de las quejas del sector, ya están trabajando para trasladarle a Aena esta problemática y buscar una solución conjunta. De hecho, tienen previsto acudir en los próximos días al recinto aeroportuario de noche para comprobar 'in situ' la situación para después sentarse con los representantes de la empresa pública.

Navarro entiende perfectamente el descontento de los profesionales del taxi, ya que la canalización de los pasajeros a la puerta 6 los lleva directamente a donde esperan coches de otros municipios. Esto favorece el «intrusismo», lamenta. Para evitar pérdida de clientes, Natanael Medina explica que en ocasiones tienen que trasladarse a pie hasta la salida y anunciar en voz alta que hay taxis disponibles, por lo que no es la mejor imagen que se le puede ofrecer a los recién llegados a la isla.

Ampliar Conductores particulares en la llegada de vuelos internacionales. C7 Denuncian intrusismo de madrugada en las llegadas internacionales El problema del cierre de puertas de noche no es el único que denuncian los taxistas, sino también el intrusismo en la terminal de llegadas internacionales de madrugada, que se suma al de las llegadas nacionales. Pese a que es un problema histórico, aseguran que ahora se ha incrementado la presencia de particulares que esperan a los turistas tanto fuera como dentro de la terminal para ofrecer sus servicios, incluso con un cierto acoso, cogiéndole las maletas para casi obligarle a utilizar sus vehículos. Esto suele suceder sobre las dos de la madrugada, en los últimos vuelos que llegan a Gran Canaria y en el momento en el que la vigilancia es casi inexistente. Y saben que es intrusismo porque son siempre las mismas personas, aseguran. Los profesionales del taxi no solo se quejan de este 'robo' de clientes, sino también de la mala imagen que se da los viajeros y el peligro al que los dejan expuestos, ya que no se trata de profesionales regulados, sino conductores particulares que aprovechan la falta de policía de madrugada para estas actuaciones, a lo que se une que la oferta de taxis a esa hora se reduce. La escasez de agentes en ambos municipios, tanto en Telde como en Ingenio, impide que estén las 24 horas vigilando las instalaciones durante el horario nocturno y el recinto se convierte en una jungla lamentan los taxistas, por lo que campan a sus anchas, sin impedimentos, agregan. Los profesionales muestran su preocupación no solo por el perjuicio económico para el sector, sino también por el descontrol que perciben los viajeros cuando ponen por primera vez un pie en Gran Canaria.