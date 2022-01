El Cabildo recurre el primer reparto de fondos Next Generation para el turismo El proyecto para potenciar el turismo interior con 8 millones de euros resultó «sorprendentemente descartado» en la primera convocatoria regional

El Cabildo prepara un recurso contra la resolución de la primera convocatoria de los fondos europeos Next Generation para la modernización del sector turístico realizada por el Gobierno de Canarias al resultar «sorprendentemente descartado» el proyecto que presentó para el interior de la isla, con un presupuesto de 8 millones de euros.

Así lo desveló el presidente, Antonio Morales, en la sesión plenaria de enero, en la que mantuvo que «en esta convocatoria ha habido discriminación con la propuesta del Cabildo, no con Gran Canaria» y agregó que para que el proyecto ideado para la Reserva de la Biosfera y el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas salga adelante «se han hecho las negociaciones políticas adecuadas».

OTROS ACUERDOS Presupuesto Tras inadmitirse la reclamación del PP, y con los 18 votos del Gobierno insular, el Pleno aprobó definitivamente sus cuentas para 2022.

Honores También se ratificó la lista de distinciones de 2022. Son en total siete hombres, cinco mujeres y siete entidades.

Residuos La nueva ordenanza recibió la luz verde por unanimidad y solo falta publicarla.

Al responder a una pregunta del portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC), José Miguel Bravo de Laguna, Morales lamentó que el proyecto del Cabildo para la mejora de senderos, el turismo ligado a la naturaleza y la musealización del interior, entre otras actuaciones, quedara fuera de los nueve seleccionados que se repartirán casi 50 millones de euros de inversión a pesar de obtener 85 puntos en la valoración de la Consejería de Turismo.

El presidente no compartió con Bravo de Laguna que la Consejería de Turismo «no parece tener aprecio a Gran Canaria» porque en el primer reparto de fondos Next Generation para la recuperación turística del Gobierno canario sí han beneficiado los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán. No obstante, «estaremos vigilantes a ese proyecto» y al otro presentado por el Cabildo a la primera convocatoria y tampoco elegido.

Ese otro proyecto, aclaró Morales, pretende la modernización, digitalización y dotación de energías renovables de espacios públicos de San Bartolomé de Tirajana con un presupuesto de 12 millones de euros. Como no alcanzó la puntuación necesaria en el primer reparto, «se está reformulando para la convocatoria» siguiente.

Los seis partidos políticos representados en el Cabildo aprobaron por unanimidad la moción de UxGC que insta a incluir la necesidad de hacer efectiva la solidaridad obligatoria de todas las comunidades autónomas en la acogida de menores extranjeros no acompañados en la agenda de la reunión entre el presidente del Gobierno de España y todos los presidentes autonómicos que Pedro Sánchez se comprometió a celebrar en febrero en la isla de La Palma.

La moción reclama una distribución «proporcional» de los menores extranjeros que acoge Canarias como frontera Sur de la Unión Europea de la presión migratoria africana.

La iniciativa llama la atención también sobre el desequilibrio interior en la acogida de esos menores. De los 2.645 que tiene Canarias en tal situación, según datos oficiales del Gobierno regional (las cifras cambian a diario), 1.496 están en Gran Canaria, el 55,5% del total.