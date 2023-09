El Cabildo rechaza vincular la planta de gas de Totisa con una central de generación

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) se opone a vincular la planta de gas licuado que promueve Totisa en el Puerto de la Luz y de Las Palmas con una central de generación, según consta en el informe técnico que esta entidad dependiente del Cabildo ha presentado como alegaciones al proyecto que ahora tramita su declaración de impacto ambiental.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que, si bien coinciden plenamente en la necesidad de dotar al Puerto de la Luz de infraestructuras de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible marino, ven problemas en la vinculación con una central de generación. «El Puerto debe poder suministrar GNL para mantener su posición competitiva en el Atlántico medio y cumplir la normativa que exige la disminución del contenido de sulfuros en el combustible marino, pero no estamos de acuerdo con el modelo de planta de generación eléctrica con grupos alimentados mediante gas que se introduce en el mismo».

En este sentido, el consejero insular de Medio Ambiente y Energía, Raúl García Brink fue tajante. «Nuestra misión es la de dinamizar la implantación en Gran Canaria de un modelo energético alternativo y no podemos estar de acuerdo con la instalación de una central de generación dentro de Las Palmas de Gran Canaria que no contribuye a la salud pública, ni a la seguridad del sistema eléctrico, obstaculiza el desarrollo de la descarbonización de la isla y, por ende, no aporta a la sostenibilidad ambiental que perseguimos en nuestro modelo de ecoísla».

La central de generación asociada a la instalación proyectada dispone de 4 motores de ciclo diésel, alimentados con el gas de la regasificadora, de 18,5 MW de potencia activa cada uno, con 74 MW, siendo necesaria solo una potencia de 2,78 MW para el funcionamiento de la regasificadora. El resto de la potencia generada se prevé que se vierta a la red de distribución.

Esta potencia solo prestaría un servicio de cold-ironing a los buques atracados, suministrándoles electricidad para que no tengan que usar sus propios equipos, sino que el excedente se aportaría a la red de distribución. Por otra parte, las emisiones de estos grupos son superiores a las del mix energético actual de la isla.

Los técnicos del CIEGC proponen como alternativa realizar el cold-ironing mediante la red de distribución actual, con las modificaciones que ello conlleve, proporcionar el gas como combustible desde depósitos al igual que hoy se hace con otros combustibles y no instalar una central de generación en la ciudad.