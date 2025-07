El Cabildo de Gran Canaria facilitará cualquier alternativa al velatorio de Pino Seco

Gaumet Florido Mogán Martes, 1 de julio 2025, 21:20 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria facilitará cualquier alternativa que se baraje al velatorio que el Ayuntamiento de Mogán promueve construir en una zona verde de Pino Seco, en Arguineguín, al que se oponen frontalmente muchos de sus vecinos. El consejero insular de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, recibió este martes a una representación de los residentes y les dejó claro que, pese a que su margen de acción es casi nulo, sí se compromete a dar todas las facilidades al Ayuntamiento para que reconduzca el proyecto.

Los vecinos acudieron a Ramírez con la esperanza de que pudiese mediar con la corporación local, entre otras cosas, porque es el Cabildo el que financia la ejecución de este proyecto con cargo al Plan de Cooperación de la institución con los municipios. Sin embargo, el consejero no les ocultó que, a estas alturas del expediente, después de superar todos los requisitos del programa de financiación, con las obras ya adjudicadas por el Ayuntamiento y a punto de comenzar, la pelota está en el tejado de la corporación que preside Onalia Bueno. Si el consistorio no quiere parar la obra, el Cabildo no puede obligarle a hacerlo.

Para Ramírez, la posición de los vecinos es «razonable». Comprende que no compartan que el velatorio se ubique precisamente en el pequeño parque o zona verde que les sirve de esparcimiento y que, además, vaya a levantarse junto a un área de juegos infantiles, un centro de día de mayores y un colegio. De la misma manera, no entiende la postura municipal, que no solo se ha negado, como apunta, a escuchar a sus propios vecinos, sino que ni siquiera ha respondido al Cabildo, que le emplazó por escrito a reunirse para tratar de buscar una alternativa que satisfaciese a todas las partes.

A juicio del consejero, el Ayuntamiento está todavía a tiempo de dar marcha atrás, de indemnizar a la empresa adjudicataria lo que le corresponda por ley y de consensuar con los vecinos una alternativa. «Por el Cabildo solo tendrían facilidades», subrayó.

Lo cierto es que las obras están a punto de comenzar. Los operarios de la empresa Pérez Moreno ultimaban este martes la colocación del vallado de la parcela donde se construirá el velatorio, cuya construcción fue adjudicada por 2,7 millones de euros (2.716.541) y con un plazo de ejecución previsto de 10 meses. Parte de los árboles de esta zona verde lucen todavía los carteles que les colocaron los vecinos con lemas alusivos a su defensa. El edil de Obras, Ernesto Hernández, confirma que al menos 10 se verán afectados y que serán trasplantados. Son un pino canario, tres dragos y seis flamboyanes, según el concejal. Los vecinos siempre lo dejan claro. No se oponen al velatorio, sino a que se construya en ese lugar.