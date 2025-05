El Cabildo ejecuta un 25% de las obras de mejora de la carretera de Valsequillo en sus primeros seis meses

CANARIAS7 Valsequillo Jueves, 8 de mayo 2025, 17:40 Comenta Compartir

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, ha informado al alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, de la buena marcha de las obras de mejora y ampliación de la carretera entre Telde y Valsequillo (GC-41), unos trabajos que se iniciaron hace seis meses y de los que ya se han ejecutado cerca de 1,5 millones de euros, es decir, un 25% de todo el presupuesto del proyecto. Hidalgo ha proporcionado esta información en el marco de la reunión de trabajo con el alcalde y parte de su equipo de gobierno para coordinar varias actuaciones en materia de carreteras y vivienda en el municipio, tal y como ha hecho el vicepresidente insular en el resto de municipios de la isla.

En la reunión, a la que también asistió la primera teniente de alcalde, Fabiola Calderín, se dieron más detalles sobre la obra de la GC-41, a la que aún le resta un año de ejecución y va en tiempo y forma, así como de otras actuaciones de menor entidad en vías también muy frecuentadas como la carretera de San Roque (GC-810).

«Hay que recordar que la vía más importante de la red insular en la que estamos actuando ahora es en la GC-41, donde estamos culminando una obra que va a mejorar sin lugar a duda todo el acceso del municipio y a al centro de la isla a través de esta carretera que requería, en el tramo donde estamos actuando, una actuación de urgencia», señaló Hidalgo, «esta obra, de más de cinco millones de euros, va a tener un pequeño modificado porque hemos incorporado elementos que no teníamos previstos. En el cruce de Tecén, por ejemplo, los terrenos que nos hemos encontrado no eran los adecuados y los estamos adecuando con muros importantes, también estamos haciendo canalizaciones que no estaban previstas y otras mejoras. Este modificado lo vamos a tramitar en paralelo a la obra actual, y esperemos que no afecte al final de la misma, que será mediados del año que viene».

Por su parte, el alcalde Francisco Atta destacó la importancia de esta obra para lograr una conexión más segura y que atraiga inversores al municipio. «Sin duda, en Valsequillo se está actuando de forma importante desde Obras Públicas del Cabildo y, en este caso, atendiendo una reivindicación histórica como ha sido la GC-41, en la que llevamos muchísimos mandatos pidiendo una intervención que se está plasmando al día de hoy. Es una actuación importante y además se va a mejorar gracias a ese modificado que lo que va a hacer es mejorar aún más las obras para, al final tener una carretera en condiciones que es la entrada y salida de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Valsequillo para cualquier actividad en esta isla, una vía que nos permita también entrar y salir con seguridad al municipio y además pueda seguir atrayendo inversiones al municipio porque, sin duda, la mejora de la vía permite también aflorar proyectos e inversiones que puedan dinamizar la economía del municipio».

Según explicó el vicepresidente insular, su consejería está actuando de emergencia en la GC-810, donde se está arreglando un talud afectado por un derrumbe causado por la lluvia y, al mismo tiempo, se está analizando la posibilidad de atender la reclamación histórica de los vecinos de esa zona que piden que se les habilite una zona de aparcamientos, aunque cualquier decisión se hará siempre salvaguardando la seguridad de la carretera. También quedó patente durante la reunión que en los últimos meses se han realizado numerosas actuaciones de conservación, con la renovación de los asfaltos en varias vías de en este municipio, entre ellas parte de la propia GC-41, unas acciones que suman casi 1,2 millones de euros.

«Vamos a colaborar también para ver la posibilidad de realizar mejoras en las rotondas de Las Casas y de La Cantera, en los accesos en las vías principales del municipio que se están planificando por parte del ayuntamiento, e incluso en la municipalización de alguna vía en el Rincón de Tenteniguada que requiere de una urbanización previa, se trata de vías que ya no tienen sentido que sean insulares y que puede asumir el municipio, por tanto, su destino natural es municipalizarlas», añadió Augusto Hidalgo.

Durante la reunión, el vicepresidente Hidalgo y el alcalde Atta también abordaron la posibilidad de impulsar varias actuaciones en materia de vivienda en el municipio. En este sentido, el alcalde mostró su disposición a sumarse al plan del Cabildo para urbanizar terrenos de propiedad municipal para que luego sean cedidos al Gobierno canario para que sean edificados. «Nosotros hemos hecho una propuesta a todos los ayuntamientos de Gran Canaria que hoy están ofertando suelo al Gobierno de Canarias para hacer vivienda pública, pero que no pueden cederlo porque esos suelos no están urbanizados y no tienen recursos para urbanizarlos. Pues nosotros estamos dispuestos a urbanizar todo el suelo que esté en disponibilidad de ser cedido para construir vivienda protegida y después colaborar también en los proyectos de construcción, como ya estamos haciendo con varios ayuntamientos de la isla», afirmó Augusto hidalgo, «nosotros financiamos el 100% de la urbanización y también colaboramos con la construcción aportando, como mínimo, el 50% de la aportación municipal, ya que estos proyectos de construcción normalmente son financiados con fondos europeos, dinero de la Comunidad Autónoma y del Estado».

El alcalde de Valsequillo aseguró que esta propuesta era de gran interés para el municipio y se comprometió a estudiar con su equipo de gobierno un acuerdo con el Cabildo para la urbanización de varias solares tanto en el propio casco urbano como en los barrios de La Barrera y Las Vegas.