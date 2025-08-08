El Cabildo amplía hasta los 917.000 euros la partida de becas de grado y postgrado La Consejería de Educación y Juventud, que dirige Olaia Morán, incrementa en 117.000 euros la dotación inicial para poder apoyar económicamente a más de 780 alumnos de la isla

La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo, que dirige Olaia Morán, ha publicado este viernes la resolución con la concesión de las becas de este año para estudios postobligatorios de grado, postgrado y estudios artísticos para el curso académico 2024-2025, una partida que se presupuestó en inicialmente en 800.000 euros pero que se ha ampliado hasta los 917.000 para poder dar la ayuda al cien por cien de los solicitantes.

La consejera Olaia Morán ha explicado que, de esta manera, se ha logrado dar la beca a 784 estudiantes grancanarios, 150 alumnos más que en la pasada edición de 2024, cuando fueron 634 los estudiantes beneficiados.

«El aumento de esta partida ha permitido garantizar que todas las personas que cumplían con los requisitos puedan recibir esta beca. En total hemos concedido 784 becas, 529 becas de matrícula por más de 600.000 euros y 621 becas de transporte por más de 300.000 euros. Algunas de estas personas han recibido ambas ayudas, como permite esta convocatoria, lo que supone un apoyo más completo para las necesidades académicas y de movilidad. Con esta resolución, el Cabildo continúa reforzando su compromiso con el acceso equitativo a la educación y el apoyo real a la juventud de esta isla», explicó la consejera Olaia Morán.

