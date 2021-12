El Cabildo abona en semanas 4,6 millones a los sectores más afectados por las restricciones

El Cabildo de Gran Canaria estará en condiciones de abonar en 15 días o en un mes 4,6 millones de euros en ayudas para los sectores económicos más afectados por las restricciones sanitarias a las que ha obligado la covid-19, es decir, a bares, cafeterías y restaurantes, a establecimientos de ocio nocturno, a centros deportivos, a artesanos con carné de la Fedac y a personas que venden en mercadillos y ferias. Estos eran los destinatarios posibles a los que iba dirigida esta nueva línea de ayudas aprobada por el Cabildo, que preside Antonio Morales, y que estaba dotada de una partida de 7 millones de euros. A cada uno le puede corresponder un máximo de 2.500 euros si es del ámbito de la hostelería y los centros deportivos, o 1.000, si pertenece a los otros sectores.

La consejera de Industria, Comercio y Artesanía de la institución insular, Minerva Alonso, informó de que, a pocas horas del cierre del plazo, que estaba fijado para este viernes, se habían recibido 3.120 solicitudes, de las que 1.964 habían sido ya verificadas, o lo que es lo mismo, que se había comprobado que cumplen con los requisitos para percibir esta ayuda y que habían aportado toda la documentación que se les requería en esta convocatoria.

«Estas peticiones las empezaremos a tramitar la próxima semana y calculo que en 15 días o en un mes podremos estar ingresándolas», avanzó la consejera, quien añadió que entre las otras 1.156 solicitudes restantes se pueden dar varias casuísticas. Una opción es que no tengan derecho a la ayuda porque no cumplen los requisitos que se fijaban en las bases, o que falten datos o papeles en la documentación aportada. En estos casos, se les requerirá para que los subsanen en un plazo determinado. De hacerlo, podrán recibir también la ayuda, que, no obstante, recuerda la consejera, se dará hasta que se agote la partida. Por ahora, si se le resta la cuantía que ya se sabe que se va a entregar, aún queda un fondo de 2,4 millones.

Para agilizar la gestión de todo este procedimiento y, con ello, el abono de las subvenciones, el Cabildo firmó un convenio con la Cámara de Comercio, como ya hizo para los 12 millones de euros de la primera línea de ayudas, aprobada y concedida en 2020, que se destinó a 9.800 autónomos y micropymes que cobraron la ayuda en septiembre de ese año, entre ellos, 1.500 locales de restauración, además de casi 120 centros deportivos.

De esta segunda línea de ayudas directas, con una partida que asciende a 7 millones de euros, 5 millones irán destinados para la restauración y los espacios deportivos, como anunció en enero pasado Antonio Morales, y 2 millones han permitido incluir entre los beneficiarios al ramo de la artesanía, los mercadillos y las ferias, que ha visto reducida prácticamente a cero su actividad en el último año.

Gran Canaria cuenta con 5.500 bares, cafeterías y restaurantes y 370 negocios de ocio nocturno, además de 530 gimnasios y espacios para la práctica de múltiples disciplinas, de pilates a las artes marciales. A estos se añaden 2.330 titulares de licencias de venta ambulante, incluidas las 120 personas con el carné de artesanas.