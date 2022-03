El Bizcocho de Moya podría desaparecer tras la subida de precios

¿Qué grancanario no ha disfrutado de la merienda, acompañado de un crujiente bizcocho de Moya? Pues ojo, porque podría desaparecer si siguen subiendo los precios de la materia prima como el aceite, harina y azúcar. Y no solo el conocido crujiente, la empresa que los elabora, Bizcochos Doramas de Moya SL, un símbolo en el municipo norteño, también está en peligro de desaparición si no recibe ayuda por parte de las instituciones o bajan los precios inmediatamente. «Los costes de producción son inasumibles. Hemos tenido que dejar de fabricar algunos productos secundarios», relata a este periódico Marcos Ramos, propietario de la empresa.

Una industria familiar consumida por los costes

El problema no solo está en la «desorbitada subida de precios» de la materia prima como la harina, el huevo o el azúcar, también está en el incremento de los precios del plástico, el cartón, el agua, o la electricidad. «Esto lleva pasando desde hace meses. No es de ahora. Y las pequeñas empresas, como la mía, ya no podemos más», relata el empresario.

Ramos asegura que es «insostenible» y que el incremeto de costes no cesa. «En lo que va de semana, ya hemos recibido otra notificación por parte de los proveedores, con el adelanto de una nueva subida de importes. Y así cada poco tiempo», asegura. Una subida de 0.4 céntimos de euro por unidad de huevo, a su empresa le genera un gasto de 500€ más, por cada palet con 10.000 huevos. «En una de las últimas facturas, donde solo pedimos un palet de harina y otro de aceite, el coste fue de 3.800€ cuando antes, por lo mismo, pagábamos unos 1.200€», vaticina el empresario.

Esta empresa familiar «llena de tradición» comunicaba esta semana la desaparición de la fabricación de sus productos secundarios «hasta fin de existencias» como primera medida ante el problema de los costes. «Hemos dejado de hacer los queques de frutas y almendras, los bollos de naranja, los mantecados o los bollos de anís. Un problema para su industria, recalca, pues estos productos les servían, hasta ahora, para compensar los gastos de personal o de fábrica. «Sin ellos no sé cómo vamos a subsistir», asegura.

El empresario defiende que el problema no solo recae en su empresa, pues es consciente que también los proovedores, los clientes y los fabricantes son los primeros afectados. «Nosotros no podemos aumentar los precios de nuestro producto. Los clientes no van a pagar 12€ por un queque, cuando antes lo compraban por 5.95€», reconoce.

¿Cuándo van a darnos a ayudarnos o darnos soluciones?

Por último, el empresario muestra su indignación por la «falta de respuesta» por parte de las instituciones y la «cortina de humo» sobre este problema que no solo afecta a su empresa. No obstante, reconoce que es el único que se atreve a hablar sobre ello. «Somos una empresa insignia en Canarias, pero el valor y el respeto lo tenemos por el suelo. Las instituciones no nos ayudan, miran para otro lado», alega el empresario.