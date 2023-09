Las bicicletas no podrán circular por la carretera de Teror el 7 y 8 de septiembre

Teror se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes en las Fiestas del Pino 2023, con un detallado plan de seguridad y actuación ante emergencias elaborado por el Ayuntamiento de Teror.

Dicho plan fue expuesto el pasado lunes 4 de septiembre a todo el dispositivo de seguridad, emergencias, sanitario, de transportes e instituciones implicadas en velar por la seguridad de la Fiesta Mayor de Gran Canaria.

El alcalde de Teror, Sergio Nuez, presidió la última reunión de coordinación de la seguridad de las Fiestas del Pino, que tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Consistorial.

Ampliar Reunión de seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Teror. C7

En ella participaron más de 40 representantes de los dispositivos de Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES – 112, Protección Civil, Guaguas Global, Guaguas Municipales de Las Palmas, Centro de Salud de Teror, Basílica del Pino, Provital, Cansegur, Unidad de Dron Aerobots4u, Pirotecnia El Pilar, Red Radio de Emergencias (Remer), y técnicos de Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ayuntamiento de Arucas.

El dispositivo de seguridad está preparado para hacer frente a la alta cifra de participación que se espera, teniendo en cuenta los datos de 2022.

Global calcula transportar a más 60.000 personas en los días principales.

Y desde el Ayuntamiento de Teror se prevé que entre 15.000 y 20.000 personas puedan participar en la romería.

Y se espera que más 200.000 acudan a Teror en los distintos eventos del programa de las Fiestas del Pino, desde el 25 de agosto al 17 de septiembre.

Para evitar riegos de accidentes

Se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, en el tramo de Tamaraceite a Teror, desde el 7 de septiembre a las 11.00 horas, hasta el 8 de septiembre a las 15.00 horas. Con ello se pretende evitar el riesgo de accidentes.

Ampliar Imagen de archivo de un ciclista en la carretera de Teror. Juan Carlos Alonso

Al mismo tiempo, se ruega máxima precaución a ciclistas, vehículos motorizados y peatones que circulen por la vía en los en estas fechas.

Para ciclistas, el 16 de septiembre tendrá lugar la marcha Cicloturista Solidaria El Pino.

Restricciones de tráfico en los accesos los días 7, 8 y 10

GC-21 Sentido único: Tamaraceite – Teror

- Desde las 07.00 horas hasta las 19.00 horas del día 7 de septiembre.

- Desde las 02.00 horas hasta las 15.00 horas del día 8 de septiembre.

- Desde las 07.00 horas hasta las 15.00 horas del día 10 de septiembre.

GC-21 Cerrada tráfico

- Desde 19.00 horas del día 7 hasta las 02.00 horas del día 8 de septiembre.

GC-43 Sentido único: Teror – Arucas

- Desde las 07:00 horas del día 7 hasta las 15:00 horas del día 8.

GC-219 Sentido único: Rotonda Miraflor a rotonda viaducto

- Desde las 07.00 horas hasta las 19.00 horas del día 7 de septiembre.

- Desde las 02.00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre.

- Desde las 07:00 horas hasta las 15.00 horas del día 10 de septiembre.

GC-219 Cerrada

- Desde 19.00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 8 de septiembre.

GC-432 Sentido único: Intersección GC-21 con GC-432 hacia GC-43

- Desde las 22:00 horas del día 7 de Septiembre hasta las 06:00 horas del día 8 de septiembre.

Elacceso alcasco de Teror estará totalmente cerrado al tráfico el 7 de septiembre desde las 17.00 horas hasta las 5.00 de la madrugada del 8 de septiembre.

Por motivos de seguridad, en este horario se prohibirá el acceso al casco urbano a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar daños, como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos, realizándose en los accesos al Casco controles de vidrio.

Control de accesos

Desde las 7 de la mañana del 7 de septiembre hasta las 15.00 horas del día 8 de septiembre, y desde las 07.00 hasta las 15.00 horas el día 11de septiembre, se establecerá un servicio de seguridad y vigilancia, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de acceso y salida a Teror de forma permanente.

Este servicio establecerá 8 puntos de control en San Matías, Cruce de Los Llanos, GC-219 (la altura del Puente del Molino, GC-21 (bifurcación calle Camino Viejo del Hoyo), GC-21 (bifurcación GC-213 (Cruce de la gasolinera Cepsa) , GC-433 (Avda. Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ Virgen de Lourdes), GC-433 (C/ Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ El Mesón) y GC-21 (entrada al Viaducto).

Vigilancia de drones

Entre las novedades que presenta el Plan de Seguridad del Pino se encuentra la incorporación de la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, los días 7 y 8 de septiembre, con el objetivo de definir el plan de vuelo que se llevará a cabo en el evento.

Estacionamientos y transporte

Los estacionamientos en el casco de Teror durante la Fiesta del Pino son muy limitados, por lo que se recomienda el uso del transporte público.

El centro de Teror dispone de estacionamientos en los bajos de la Plaza de Sintes, el solar de Los Yánez Matos, junto a la Estación de Guaguas (excepto los días acotados para fuegos artificiales), en la Estación de Guaguas, en Los Perales y en la entrada a Teror junto a la gasolinera.

También estará disponible en San Matías el solar de La Marina, propiedad municipal, para el estacionamiento de vehículo.

Los días 7 y 8 de septiembre, y también el Día de las Marías, el 10 de septiembre, la compañía de transporte Global desplegará la mayor parte de sus recursos humanos y vehículos para ofrecer servicios especiales en la festividad del Pino, de tal forma que todos los grancanarios/as y visitantes puedan desplazarse con comodidad y seguridad a Teror.

Hospitalito y Punto Violeta

En prevención al riesgo de colapso de los servicios asistenciales, como medida de refuerzo, durante los actos principales de las jornadas festivas de los días 7 y 8 de septiembre se instalará un hospitalito en el patio de las Oficinas Municipales (7 y 8 de septiembre) para la atención de primeros auxilios y de urgencias médico-sanitarias pre hospitalaria.

Dentro del hospitalito existirá una zona reservada a los menores (intoxicaciones etílicas), la cual estará controlada por agentes del Grupo de Menores del Cuerpo General de la Policía Canaria.

La Fiesta del Pino contará con un Punto Violeta, desde las 22.00 horas del 7 de septiembre a las 2 de la madrugada del 8 de septiembre, que estará ubicado.

Un espacio de sensibilización y prevención de la violencia machista, para disfrutar de unas fiestas en paz, libres de acoso, abuso o cualquier tipo de agresión sexual, donde se difundirá información.

Los teléfonos de asistencia para la violencia de género son el 112 y 016.