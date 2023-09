Las bicicletas de Aníbal García, un universo lleno de sentimientos

Teror cuenta con una nueva y original alternativa de ocio cultural y turístico en el Boulevar del Paseo González Díaz, al lado de la calle Real, la Galería de Arte sobre ruedas. Anibal García, aruquense de nacimiento y terorense de adopción, es un artista de enorme reconocimiento internacional, especialista en el arte de las bicicletas personalizadas, que ha creado un espacio para que todo el mundo disfrute de su magia.

Bajo el sello 3R Bici, Aníbal García se basa en la cultura de reinventar, reutilizar y reciclar. Entrar en la galería de arte es introducirse en un mundo lleno de sentimientos, recuerdos, añoranza, asombro e imaginación ante unas piezas que no dejarán a nadie indiferente. La relación de Aníbal y las bicicletas viene de niño. Durante su niñez batalló con una enfermedad -tumores en los oídos- y su terapia era salir del hospital y subirse a una bici. Esos momentos vividos cuando era niño posibilitaron una relación especial e íntima con la bicicleta, un artículo muy ligado a la infancia de todos.

Ahora, 30 años después, él recalca que «quiero devolverle a las bicicletas el favor que ellas me hicieron y me dedico a recuperar bicis 'enfermas' de la chatarra o en desuso para personalizarlas. No hago bicicletas por hacerlas, tienen una carga emocional muy importante para mí», destaca.

Ampliar

La Galería de Arte sobre ruedas es un espacio en el que se cuida hasta el más mínimo detalle. Unas 20 bicicletas personalizadas se exponen en un ambiente que cautiva. Cada pieza tiene su historia y se complementa con una fotografía de cómo se encontraba esa bici cuando Aníbal García la encontró. Lleva unos diez años ingeniando estas piezas y su proyecto pendiente era tener una galería de arte como la que actualmente dispone en un espacio con mucha historia en la Villa de Teror, ya que el local que ocupa fue hermandad, de ahí salió la primera procesión de San Isidro, fue lugar para guardar grano y desde los años 60 hasta hace poco fue una ferretería y tienda de aceite y vinagre.

Las bicicletas personalizadas es un concepto de los años 60. A Aníbal se le conoce fuera de España como «el genio» y su intención con la apertura de esta Galería de Arte sobre ruedas es que la gente disfrute, se emocione, viva y valore un arte en el que el reciclaje para darle utilidad a las cosas abandonadas o en desuso tiene una enorme importancia, máxime cuando hoy en día la tecnología nos arrolla y la imaginación escasea.

Ampliar

«Las bicicletas no las podía tener amontonadas en un cuarto, quería exponerlas y que todo el mundo las disfrutase», recalca. Todas sus bicicletas personalizadas funcionan. Sus creaciones son muy pensadas y meditadas. Si personaliza una bicicleta con un personaje de Marvel se dedica a estudiar el papel y a ingeniar todo tipo de piezas para hacer del modelo toda una experiencia.

Ha personalizado una bicicleta con el chasis de una Honda 70, recrea el mundo Cazafantasmas, nos propone un viaje a nuestra infancia en el cole con una antigua Chopper, nos envuelve en Regreso al Futuro, pero con el matiz de Regreso a Teror, etc.

Al margen de reciclar las bicicletas que encuentra en chatarras, basuras o en cualquier lugar, Aníbal García aprovecha cualquier tipo de elementos para hacer sus obras: juguetes o piezas de juguetas, una mochila que se utiliza habitualmente para sulfatar, el radiador de una moto, un monopatín, extensibles de un termo o guardabarros, etc. Cualquier pieza es válida para su filosofía de creación 3R -reinventar, reutilizar y reciclar-.

La Galería de Arte sobre ruedas lleva solo unos días abierta. En principio, y a la espera de la respuesta de la gente, los horarios actuales es de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 15.00 horas. Aníbal García quiere que su espacio de arte sea un nuevo atractivo cultural y turístico para su pueblo, por lo que lucha para que el Ayuntamiento de Teror y el Cabildo de Gran Canaria se puedan involucrar en el proyecto dándole difusión y apoyo para que el público local, nacional o internacional que cada día acude a la Villa Mariana disfrute de un arte que cautiva en un lugar de 200 metros cuadrados, en plena calle peatonal justo al lado del inicio de la calle Real.

Un fenómeno curioso es cuando Aníbal coge alguna de sus bicicletas personalizadas y la saca a la calle. Ha ido a la Fiesta de la Bici en Las Palmas de Gran Canaria, ha expuesto en el Edificio Miller, etc. La reacción de la gente es de asombro absoluto. Ahora para promocionar su Galería de Arte sobre ruedas lleva cada mañana una bici personalizada en reconocimiento a los bomberos y la deja aparcada junto a la oficina de Turismo de Teror. Se ha convertido en una de las piezas más fotografiadas por los turistas en Teror. «Quiero que la gente conecte con su niñez y que las bicicletas provoquen una reacción en los visitantes», afirma. Cuando alguien ve un coche clásico por la calle valora muchas cosas, algo idéntico que cuando se pueden observar las bicicletas personalizadas de Aníbal García, un artista que también desea que su Galería de Arte sobre ruedas se convierta en espacio para artistas e incluso con una zona de coworking.