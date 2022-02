San Bartolomé sopesa crear un refugio felino lejos del parque Tony Gallardo

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana baraja como una opción la posible creación de una especie de refugio o santuario felino, cerrado y acondicionado, a donde trasladar las colonias de gatos más próximas al parque Tony Gallardo y a la Charca de Maspalomas, espacios ambos que se hallan en zona protegida y de alto valor ecológico, dentro de los límites de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

La edil de Sanidad, Clara Inés Martel, que lleva también los asuntos de Protección Animal, aclaró, en todo caso, que esta es una iniciativa muy en pañales y que fue una de las opciones de las que se habló en una reunión técnica celebrada este jueves en el Ayuntamiento en la que se trató, entre otros asuntos, la necesidad de evitar que los gatos de colonias autorizadas en el municipio estén cerca de zonas protegidas. «Se reunieron el técnico de Sanidad y un representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas; la idea es que haya más sesiones; yo me incorporaré a las siguientes», apuntó.

Esta reunión se produce en el contexto de una fuerte controversia entre colectivos animalistas y el Cabildo por la presencia de gatos en el parque Tony Gallardo. El presidente de Acción Felina, Daniel Sánchez, se quejó días atrás en un vídeo que difundió la plataforma Leales.org de que Gesplan, empresa pública regional a la que el Cabildo le ha encomendado la gestión del recinto, había capturado a dos gatas juveniles pertenecientes a una colonia autorizada. Su crítica y la ola de adhesiones que cosechó suscitó también una reacción de apoyo a la política del Cabildo de sacar a los gatos del parque por parte de colectivos científicos como la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria o SEO/BirdLife, o el propio presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, que advierten de que los felinos son depredadores y afectan a especies protegidas. Precisamente fue Suárez quien abogó en este periódico por la necesidad de alejar del Tony Gallardo las colonias que estén cerca. Y en principio, Sánchez, de Acción Felina, no vio mal esta posible solución. «Puede ser una buena salida si se garantiza el bienestar de los gatos».

Pascual Calabuig, veterinario responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria, que depende del Cabildo, se sumó este jueves a las voces contrarias a la presencia felina cerca del parque y de la Charca. «No hay día en que no me llegue al centro un animal malherido por el ataque de un gato», subrayó. Dejó claro que se trata de un depredador de primer orden, por lo que no se mostró nada partidario de las colonias. «No debe haber ni un gato suelto; las colonias solo son focos de contagio de enfermedades». Y lanzó otro mensaje. «Los felinos son mucho más dañinos para los lagartos canarios que las propias culebras de California; en 20 años los tendremos en peligro de extinción».

Sánchez discrepa por el valor de las jaulas que denunció Gesplan

Sánchez se queja porque en su intento de evitar que dos gatas fueran trasladadas al Albergue de Bañaderos, se vio detenido y en un calabozo. Se llevó las dos jaulas de trampeo donde cayeron los felinos y Gesplan denunció la desaparición por un valor de 680 euros. Ese importe hace que la acción pase de ser considerada hurto a robo, por lo que, de ser condenado, le supondrá una pena mayor. Sánchez asegura que Gesplan infló el precio porque, citando datos de la empresa en su web, «esas dos jaulas valen 105 euros». El Cabildo ratifica el valor comunicado y no retirará la denuncia.