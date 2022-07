El Ayuntamiento de Valsequillo aprueba un presupuesto de más de 14 millones

El presupuesto del Ayuntamiento de Valsequillo, aprobado de forma inicial, asciende a 14.598.497 euros y salió adelante con los votos a favor de Asba, AV y el concejal no adscrito. El concejal del Partido Popular se abstuvo y la concejala de Coalición Canaria no pudo participar en este pleno y se excusó por motivos de salud.

El nuevo presupuesto incorpora propuestas de la oposición, en este caso, de Asamblea Valsequillera, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. Un acuerdo que se materializó tras la invitación del grupo de gobierno a todas las formaciones con representación en el pleno a incorporar a este documento proyectos para el municipio.

Para el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Atta, este presupuesto es «fruto de aquellos grupos que quisieron proponer, plantear y trabajar para consensuar mejoras para el municipio. El presupuesto constata ese consenso entre ASBA y AV y el esfuerzo de las distintas concejalías y áreas por incorporar nuevas acciones y proyectos».

Un documento histórico

Para el concejal y portavoz de Asamblea Valsequillera, Juan Carlos Atta, «el presupuesto municipal es y será un documento histórico, es la primera vez que el documento más importante de este Ayuntamiento se abre a la participación y consenso de todos los grupos políticos con representación en este arco plenario (…) fuimos el único partido de la oposición que presentamos propuestas (…) gracias al diálogo y la capacidad de consenso la mitad de las propuestas que planteamos al grupo de gobierno están hoy en este presupuesto».

Por su parte, Domingo Cabrera, portavoz y concejal del Partido Popular, agradeció la invitación del partido de gobierno a participar en estos presupuestos.

«Luego cada grupo es libre de decidir si participar o no». Además, dijo que «el presupuesto real llegará en septiembre u octubre y que tenemos un presupuesto con una cuantía menor al año anterior, aunque aun así se cubren con las partidas los diversos servicios básicos que presta la institución».

El concejal no adscrito del grupo Mixto, José Blas Ruano, apuntó sobre este asunto que «me abstuve en las comisiones, porque no había leído el expediente y aún no he terminado de leerlo todo. Y bueno como usted dice el 60% de ese presupuesto ya está otorgado y yo, básicamente, voy a votar a favor porque son servicios que hay que cubrir y el dinero tiene que estar destinado a lo que es».

Tras la intervención de todos los portavoces, el alcalde tomó nuevamente la palabra para destacar «la dejadez y falta de trabajo real de algunos partidos. Un hecho que ha quedado constatado».