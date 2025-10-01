El Ayuntamiento de Guía instala catorce nuevos puntos de alumbrado fotovoltaico El proyecto, con una inversión de 40.000 euros, se ejecutará en la zona de aparcamientos del Cenobio de Valerón, referente patrimonial y turístico del municipio, y en diferentes zonas rurales y aisladas

El concejal de Infraestructuras, Juan Jiménez, acompañado del técnico municipal, Miguel Quintana, durante una visita a una de las zonas en que se instalará alumbrado fotovoltaico

CANARIAS7 Santa María de Guía Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:44

El Ayuntamiento de Guía acaba de adjudicar un nuevo proyecto para la instalación de alumbrado público fotovoltaico en diferentes puntos del municipio, según informa el concejal delegado de Infraestructuras Públicas, Juan Jiménez. La actuación contempla la colocación de catorce farolas solares, que se ubicarán en la zona de aparcamientos del Cenobio de Valerón, referente patrimonial y turístico del municipio, como en diferentes zonas rurales y aisladas que hasta ahora carecían de este servicio básico.

La inversión, que asciende a 40.000 euros procedentes del Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos de 2024, permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que refuerza el compromiso del Consistorio con un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En este sentido, Juan Jiménez subrayó la apuesta del Ayuntamiento de Guía por seguir dotando a las zonas rurales y más alejadas de este tipo de infraestructuras, una actuación que, además de garantizar un servicio esencial, impulsa el ahorro energético y avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

