El Ayuntamiento de Arucas «desmiente» que el suelo sea municipal

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de febrero 2025, 11:50 Comenta Compartir

CANARIAS7 reproduce a continuación la nota remitida desde el Ayuntamiento de Arucas este lunes en relación a la noticia publicada por este periódico:

«En relación a la publicación realizada en el día de hoy por el periódico Canarias 7, «Okupan las casas en ruinas de Lomo Espino, en Arucas, nunca derribadas «, este Ayuntamiento se ve en la obligación de exigir a ese medio rectificación de dicha noticia.

El suelo de la edificación existente en la C/ Diego Almagro, 43, Lomo Espino, la cual fue objeto de expropiación por parte del Gobierno de Canarias, quedando cuatro unidades de vivienda dúplex, las cuales se encuentran en ruina funcional al no disponer de acceso peatonal, los servicios necesarios para su habitabilidad, como son aljibe, fontanería, electricidad y saneamiento, no es de titularidad municipal al haber sido objeto de expropiación por parte del Gobierno de Canarias.

En multitud de ocasiones se ha reiterado y puesto en conocimiento de esa Administración que en la actualidad dichas viviendas han sido ocupadas por personas inmigrantes, siendo responsabilidad de la misma actuar en consecuencia para evitar cualquier tipo de riesgo, habiéndose agravado la situación ya que están realizándose obras e introduciéndose enseres, además de provocar situaciones de inseguridad comunicadas a este Ayuntamiento por parte de las personas que residen en el entorno.

Por ende, llegados a este punto, se considera urgente la adopción de medidas para poner fin a la cuestión expuesta.«