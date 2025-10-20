La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria» La junta directiva ha presentado un escrito en el Consistorio pidiendo rectificaciones en relación a las declaraciones del alcalde, Teodoro Sosa, quien acusó directamente a la presidenta del colectivo y pidió su dimisión

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Nuestra Señora de Fátima La Montaña de Gáldar ha presentado un escrito en el órgano municipal donde exige una disculpa pública al Ayuntamiento de Gáldar después de que hace algunos días el alcalde, Teodoro Sosa, acusara directamente a la presidenta de este colectivo, Mercedes Macías, de haber provocado que el programa de las fiestas del barrio «perdiera año tras año calidad», sin corresponder esto a las «aportaciones económicas que se han realizado por parte de instituciones como el propio Consistorio o el Cabildo». El colectivo valora estas declaraciones, realizadas en un acto religioso, como «una humillación injusta e innecesaria hacia una persona que lleva más de treinta años entregando su tiempo, esfuerzo y cariño a la organización de las fiestas«, remarcan.

En el escrito presentado, la junta directiva sostiene que «la presidenta fue increpada públicamente por el alcalde», así como por el teniente alcalde, Julio Mateo. En el discurso que dio Sosa en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ante la atenta mirada de los vecinos del barrio, acusó a Macías de haber recibido fondos del Ayuntamiento para pagar la banda de música, insinuando que ese dinero no había sido destinado correctamente para las fiestas. Al mismo tiempo, pidió la dimisión de su cargo como presidenta de la asociación.

Ahora la junta directiva de la asociación de vecinos pide una rectificación y que en los hechos sucesivos «se aclaren las cosas mediante una comunicación privada y respetuosa, evitando que se dañe la imagen de nadie». Según relatan, esas acusaciones por parte del alcalde han provocado un «malestar profundo tanto en lo personal como en lo emocional» a Macías. Por su parte, el colectivo afirma con rotundidad que, desde su creación, «la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Fátima La Montaña no ha costeado nunca el pago de la banda de música».

Explican que en el año 2022 la banda no asistió a la procesión por un malentendido. Fue entonces cuando Mateo anunció que a partir de ese momento la gestión y el pago de la banda correría a cargo del Ayuntamiento. En 2023 y 2024 fue el Consistorio el encargado de contratar a la Banda La Isleña y este año la asociación de vecinos confiaba en el «compromimso adquirido por el teniente alcalde en 2022, por lo que la asociación no participó en su contratación», confirman desde la junta directiva.

Por otro lado, las personas que dirigen la asociación de vecinos del barrio galdense de La Montaña dejan constancia de que los «fondos municipales destinados a las fiestas serán debidamente justificados mediante las facturas correspondientes».