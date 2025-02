Asamblea Valsequillera niega que bloquee la acción diaria del Gobierno municipal

CANARIAS7 Valsequillo Jueves, 20 de febrero 2025, 17:03 Comenta Compartir

Asamblea Valsequillera ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas el miércoles por el alcalde Valsequillo, en las que afirmó que la oposición está bloqueando el día a día del municipio. «El pasado 26 de noviembre, el grupo de gobierno conformado por ASBA y Coalición Canaria, se quedó en minoría, al pasar una concejal a la oposición. Desde entonces hasta ayer, se han celebrado cinco plenos, en los que se han registrado 16 votaciones y 2 declaraciones institucionales. El vaciado de las actas y la revisión de las sesiones plenarias (que se graban en vídeo) refleja que Asamblea Valsequillera, primer partido de la oposición ha votado a favor de los temas propuestos por el gobierno en 15 ocasiones, se ha abstenido en una y ha votado en contra sólo en dos ocasiones. «Con estos números, cómo se puede hablar de bloqueo. Nosotros hacemos una oposición seria, responsable, constructiva y crítica, cuando es necesario, pero siempre poniendo a Valsequillo y a nuestros vecinos en primer lugar. Lo hemos demostrado en multitud de ocasiones y me consta que el resto de los concejales de la oposición trabajan en la misma línea«, explica Juan Carlos Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera.

El líder de la oposición expresa, además, que en las dos ocasiones que su grupo votó en contra, la decisión no ha tenido ninguna consecuencia económica, de pérdida de subvenciones o de proyectos para el municipio. «Lo que ocurrió ayer es que el alcalde perdió su primera votación en 14 años y ha tirado de victimismo. Es una actitud que evidencia la debilidad y la falta de liderazgo de este alcalde».

El voto en contra de la oposición en el pleno de ayer se fundamenta en que la toma de posesión de un concejal no es motivo para convocar una sesión de urgencia, porque no se daba ninguna de las circunstancias que recoge la jurisprudencia a este respecto, es decir, que «no hay posibilidad real de esperar dos días para su resolución» (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de febrero de 1999). En la misma línea se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007, que concluye que un pleno tendrá la consideración de urgencia cuando «se evidencie que no era posible la observancia del plazo de antelación que rige como norma general» (48 horas). De hecho, el próximo lunes y en sesión ordinaria, el nuevo concejal del grupo ASBA tomará posesión de su acta «y le desearemos la mejor de las suertes. Pero montar este espectáculo por un tema intrascendente, que en nada afecta a la vida de nuestro pueblo, es anteponer los intereses personales y políticos a los del municipio. Este alcalde dedica más tiempo a su carrera política que a los problemas del municipio y así nos va. Esto es lo realmente lamentable» critica Juan Carlos Atta.

Asamblea Valsequillera cree que esta sobreactuación del alcalde tiene dos objetivos. Por un lado, obtener visibilidad en los medios y, por otro, levantar una cortina de humo sobre los temas que si tienen bloqueado al ayuntamiento y al municipio «la devolución de millones de euros en subvenciones cada año; las obras paradas, como el centro de tecnificación, que costará más del doble de lo presupuestado; la incapacidad para garantizar el alumbrado público en el municipio; contar con la mitad de efectivos policiales que hace diez años o tener a los vecinos esperando desde agosto para recibir la subvención del Gobierno de Canarias para la reforma de viviendas. El bloqueo existe, pero por la incapacidad para la gestión de este grupo de gobierno» concluye el portavoz de Asamblea Valsequillera.

Temas

Valsequillo