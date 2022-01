Arucas abre un diálogo entre el arte y la calle

La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arucas, que dirige el edil Carlos González, se ha propuesto abrir un diálogo entre la ciudadanía y el mundo del arte, de tal manera que los aruquenses giren la vista hacia elementos artísticos que hasta ahora han pasado desapercibidos a los ojos de la mayoría. Aunque no de todos, porque en Arucas es usual la vandalización de espacios y elementos públicos, sin que escapen a estas acciones incívicas esculturas como 'Garoé, homenaje al voluntariado', de Chano Navarro. Realizada por encargo municipal, desde 2003 ocupaba la Plaza del Voluntariado -en lo alto de la estación de guaguas-, pero presentaba desde hace tiempo un elevado deterioro. Por eso en el verano de 2021 comenzaron los trabajos de restauración de esta escultura fuente de más de 3 metros de alto y entre 300 y 400 kilos de peso, trabajos que ha llevado a cabo directamente el autor.

Desde hace unos días el renovado Garoé luce en su nueva ubicación. La obra-fuente recibe al visitante nada más llegar al casco histórico, a pocos metros de la iglesia de San Juan. Esta actuación se enmarca dentro de la línea trazada por la Concejalía de Cultura, según apunta Carlos González, de «restaurar y poner en valor el patrimonio artístico de las calles de nuestro municipio».

Desde que se comenzó con el proceso de restauración de esta escultura pública de grandes dimensiones, el concejal de Cultura tuvo claras las intenciones. «La ciudad de Arucas tenía una deuda con esta escultura y su creador, una pieza soberbia que habla de leyendas a través de la contemporaneidad». Pero, también es cierto que la pieza, cuya existencia muchos desconocían pues la ubicación anterior no era la mejor, ha despertado un debate público y no a todos ha gustado por igual.

En todo caso, las críticas no son ajenas a ese «diálogo» con vecinos y visitantes que Cultura quiere que se genere. Además, la figura, en su nuevo entorno, pone en valor el arte en la calle como vehículo de expresión social.

Cuando en 2003 la pieza Garoé se colocó en la Plaza del Voluntariado de Arucas, el Ayuntamiento pretendía «dinamizar la zona». Pero no se logró, «la gente no integró la obra escultórica, no llegó a cuadrar» en «un espacio relativamente oculto y empezó a ser fruto de vandalización». Fueron robadas pesadas piezas de bronce que formaban parte de la escultura fuente y hasta en dos ocasiones desapareció el motor que impulsaba el agua. Y así hasta llegar a un grado de deterioro máximo.

Al mismo tiempo, el grupo municipal de Gobierno de Arucas se fijó en este mandato llevar a cabo una serie de acciones para poner en valor el arte en el entorno urbano. De ahí que se restaurara 'La maternidad' de Paula Cabrera para luego dejar de estar oculta en la trasera del Mercado Municipal y ubicarse, ahora, frente a las Oficinas Municipales.

Con Garoé, «teníamos claro lo que queríamos hacer con esta escultura y el escultor Chano Navarro estaba en la misa línea», dice Carlos González. 'Garoé, homenaje al voluntariado' se encontraba «en muy mal estado, así el mismo autor la restauró. Además, se buscó una nueva ubicación, y tanto Chano Navarro como el Ayuntamiento vimos que esta nueva ubicación abre un diálogo con el mayor bien patrimonial de Arucas, que es la iglesia de San Juan», de la que separan unos metros. Para colocar la gran escultura fuente en el lugar «contamos con el preceptivo permiso del Cabildo por ser zona BIC», reconoce el edil de Cultura, que espera que la ciudadanía reciba bien la pieza, una vez pase el tiempo.

«Es una escultura fuente, con un sistema ecológico que se alimenta con paneles solares», señala el concejal. «Es una fuente moderna, una pieza contemporánea que dialoga con la iglesia» en un espacio que antes era un simple parterre con flores «y que pasa a ser un lugar vistoso con una de las mejores esculturas» públicas con que cuenta Arucas. Y Chano Navarro lo corrobora. «Es como colocar un árbol antropomorfo donde había un parterre y dos o tres flores. Es como colocar un árbol ahí, en forma de obra de arte, siendo «lo más respetuosos posible con el entorno» histórico.

Con todo, apunta Carlos González, «se ha dignificado la pieza y la zona. Mucha gente no sabía de la escultura y ahora se ve la necesidad de reubicarla. Puede provocar un impacto, pero es un diálogo con la ciudadanía; hay todo tipo de opiniones, pero genera un diálogo con el entorno, y lo amable que es una fuente, una fuente sostenible», respetuosa con el medio ambiente. «Es un reto. Es una fuente y debe funcionar. El sistema esta totalmente digitalizado, con una serie de sensores que avisan si el tanque se ha vaciado o hay averías». Con una bomba y motor nuevos, la fuente de la escultura Garoé «se controla a través de una app en un móvil, con un mantenimiento directo», señala Carlos González.