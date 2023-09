Aquelarre de perras contra el 'bullying' en Valsequillo

La perra reina sembró la noche de este jueves el mal en Valsequillo,pero lo hizo como a disgusto, porque no le quedó otra, porque el mundo en el que vivió, marcado por el bullying, la acabó haciendo así. «Yo solo era una niña», le dijo la protagonista de la 37º Suelta del Perro Maldito en su abrazo final al Arcángel San Miguel.

«Me hicieron sufrir, me asusté, nadie me ayudó». Y terminó su alegato con una advertencia. «Ahora vamos a dormir, descansaremos por fin, pero el mal seguirá ahí, el mal no descansa».

Sus palabras bajaron el telón y devolvieron las luces al casco de Valsequillo tras la representación, pasada la medianoche, de la versión más feminista de la Suelta del Perro Maldito,en la que no solo hubo una perra, en lugar de un perro, sino tres perras, un aquelarre de perras que no dejaron a nadie vivo en venganza contra años de humillaciones y acoso.

Ampliar Las tres protagonistas y Lucía cuando era niña. Cober

De la niña Lucía a Lucifer

Organizado por el Ayuntamiento de Valsequillo y bajo la dirección artística del joven de Valsequillo Kilian Betancor, un plantel de entre 70 y 80 personas se desplegó por tres escenarios ubicados en torno a la plaza de San Miguel para sembrar el caos y el mal durante 40 minutos frenéticos.

Una multitud ávida de sustos se agolpó al final de la calle Juan Carlos I para vibrar con la más espectacular muestra de teatro amateur y callejero de Gran Canaria. Y toda clase de personajes malignos, algunos de ellos zancudos, se abrieron paso varias veces entre la gente en mitad de un rebotallo de luces, música, bailes y voladores.

La perra protagonista, que fue interpretada por Tania Gil, fue lo que quedó de una pequeña inocente, la niña Lucía, que en su venganza contra el mundo que la maltrató, contagió a otras dos crías y las convirtió en sus secuaces.

Diversos momentos del espectáculo, que buscó remover conciencias en pro de una sociedad más justa. Cober

El público la conoció de la mano de un cuento, asistido por proyecciones. Lucía desapareció una noche en un almogarén, una zona prohibida, donde años después se levantó la iglesia de San Miguel. Y cuando reapareció, años después,ya lo hizo presa de las fuerzas del mal, su familia, como ella las llamó. Un grupo de niños y niñas la maltrataron y entonces se desató su furia.

«Mal por mal». Esa fue la consigna a la que más veces recurrieron Lucía y sus dos perras hermanas, Zemunín y Aradia, las mujeres diablas que, sin embargo, nunca parecieron perder aquel espíritu infantil que un día tuvieron. Aradia cantó 'El Cocherito Leré', una canción infantil que anoche solo inspiraba miedo.

Las alimentaba el dolor del ser humano, hartas, hartas, como soltó Lucía en uno de sus alegatos, de que los niños no hagan sino mentir y sus familias les crean. «Todo lo hacen a plena luz del día, ante los ojos de los demás, que no hacen nada por evitarlo, lo hacen psicológico, verbal, físico y hasta social», gritó enfadada.

La perra quiso anoche vengarse, pero, sobre todo, a su manera, buscó remover conciencias en pro de una sociedad más justa.