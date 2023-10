Apuntadores bilingües y una parada con más orden en Gando

Uniformados, cualificados, bilingües, tecnologizados y jóvenes. Son algunos de los rasgos que podrían definir a los nueve trabajadores que desde este domingo han empezado a prestar el servicio de apuntadores en el aeropuerto de Gran Canaria. Serán los encargados de organizar las paradas de taxi en las terminales de llegada, los que deberán velar para que el servicio al visitante sea el adecuado.

Uno de ellos atendía este lunes el funcionamiento de la parada para los vuelos internacionales y lo hacía ayudado de una tablet. Vestía uniforme con los logos de los dos ayuntamientos encargados de regular este servicio, los de Telde e Ingenio, y también el de la empresa pública teldense Fomentas, entidad a la que los dos consistorios le encomendaron la tarea de gestionar esta prestación.

No era el único cambio que saltaba a la vista. La parada parecía más ordenada, o esa es la intención de la nueva empresa que gestiona el servicio, Sgmas Software, a la que Fomentas le ha adjudicado el contrato, la que ha cogido el testigo a los integrantes de la llamada cooperativa de apuntadores, formada por taxistas, en su mayoría veteranos, que antes asumían esta tarea en Gando.

Antes los taxistas de Telde e Ingenio que estaban de turno esperaban en doble fila en el tramo sur de la terminal de llegadas de internacional y de ahí iban saliendo en función de la demanda. Ahora aguardan en un aparcamiento situado a la entrada de esta parte del complejo, antes de iniciar la bajada a la fachada oeste del edificio aeroportuario. Es lo que llaman el gallinero.

Ampliar Arcadio Suárez

Una pantalla colocada en esa explanada para aparcar, exclusiva para los taxistas, les irá informando del orden de salida de las licencias que se van necesitando para recoger viajeros en la parada. Y unas cámaras colocadas al inicio de esa bajada leerá previamente las matrículas de los coches para que el sistema registre qué taxis estarán disponibles en cada momento.

El problema, reconocía este lunes Álvaro Castro, gerente de Sgmas, es que todavía no se han podido instalar esos añadidos tecnológicos, de ahí que vayan con un poco de retraso en la implementación del sistema previsto. En todo caso, aclaró Castro, la web que han creado 'ad hoc' para este servicio ya está en funcionamiento y permite a los taxistas tener una información a tiempo real de quién carga y cuándo.

«De entrada, los propios profesionales ganan en transparencia; ellos van a saber en todo momento cómo se presta el servicio, que está digitalizado y es accesible. Además, el cliente percibirá una mayor agilidad y más orden». Según Castro, la mayoría de los apuntadores hablan inglés y alemán, lo que permitirá una comunicación más fluida con el turista. Hay otros que manejan también el francés y el italiano.

Ampliar Arcadio Suárez

Lorenzo Rodríguez, presidente de la cooperativa mayoritaria del taxi en Telde, apuntaba ayer a pie de parada que el servicio se ha iniciado sin incidencias significativas, aunque admitía «algunos pequeños desajustes», propios de todo inicio, de ahí que aprovechó para pedir disculpas a los clientes. Pero se mostró confiado en que el sector debía dar este paso «hacia la profesionalización y la digitalización».

«No tenemos una referencia en la que fijarnos; hemos tenido que desarrollar una herramienta tecnológica nueva para este servicio, integrando cámaras, monitores y la parte humana», advirtió Castro, que quiso agradecer la colaboración y buena disposición de todas las partes, desde los ayuntamientos a Aena y los propios taxistas. Habrá tres turnos diarios, uno de 07.30 a 15.30, otro de 15.30 a 23.30 que se reforzará hasta las 02.00 y otro complementario de 12 del mediodía a 20.00 para relevos y asistencias.

En general, los taxistas consultados se mostraron esperanzados con el nuevo sistema, aunque hubo un sector que se mostró molesto porque aún no se trabaja a pleno rendimiento. Desconfían de los tiempos de la administración y creen que Aena tardará meses en dar el permiso para colocar el monitor y las cámaras que faltan para que la digitalización del servicio sea completa. «Se han dado demasiado prisa en empezar», apuntaban los más críticos.

Ampliar Arcadio Suárez

Rodríguez cree que todo será cuestión de tiempo. «Este nuevo equipo está preparado; lo que le falta es rodaje, no conocen el servicio; es normal». Estaba previsto que durante 15 días los apuntadores anteriores y los nuevos trabajaran juntos para facilitar el traspaso, pero al final el personal de Sgmas tomó el testigo el día 1 de octubre a tumba abierta y en solitario. Así y todo, Castro no se queja. «Al contrario, he notado voluntad en los taxistas de ayudarnos para que todo salga bien».

Los concejales del área de Telde e Ingenio, Miguel Rodríguez y Rubén Cruz, respectivamente, bajaron el domingo al aeropuerto a comprobar 'in situ' el primer día del relevo y las sensaciones fueron buenas. Sgmas ha sido contratada por tres años, prorrogable uno más, por un importe de 737.478 euros. El servicio lo costean las propias licencias con el pago de una tasa, que en el caso de Telde asciende a 717 euros al año por cada taxi.