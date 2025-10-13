Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1 Un accidente de cuatro vehículos colapsó ayer la autovía | El aviso del golpe llegó a las 08.33, pero el carril no se liberó hasta las 11.42 | Intervinieron 4 grúas

Gaumet Florido Telde Lunes, 13 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

Volvió a pasar. Una colisión en la GC-1, otra vez en Telde, dirección norte, y otra vez se colapsó media isla. Las colas llegaron este lunes hasta pasado el cruce de la autovía con Carrizal. ¿La clave? Se tardaron tres horas y diez minutos en despejar el carril que quedó bloqueado tras el accidente. Chocaron cuatro vehículos con un saldo de tres heridos leves, pero se vieron salpicados miles, todos aquellos que quedaron atrapados en el atasco, que ocupó los tres carriles de la autovía en dirección norte a lo largo de más de nueve kilómetros y durante más de tres horas.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta del golpe se recibió a las 08.33 horas, pero el carril que se vio afectado, el izquierdo, no quedó libre hasta las 11.42 minutos de la mañana, exactamente 3 horas y 9 minutos después, según pudo constatar este periódico. Durante todo ese tiempo una pareja de la Guardia Civil de Tráfico permaneció en el lugar de los hechos y una cuadrilla de operarios del servicio de mantenimiento de la vía, que gestiona el Cabildo a través de una empresa concesionaria, mantuvo un furgón estacionado que señalizaba con la palabra accidente que el carril izquierdo quedaba inoperativo.

Los miles de vehículos que circulaban en dirección a la capital por la principal arteria de comunicación viaria de Gran Canaria se tuvieron que repartir los dos carriles que quedaban, y ello pese a que una de las medidas que se habían trazado como objetivo en la comisión técnica impulsada por el Cabildo en abril pasado para acabar, o al menos, paliar las retenciones en la GC-1 era precisamente la de revisar los protocolos de evacuación de vehículos tras accidentes.

La colisión se produjo unos metros más adelante del cruce de Melenara en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y poco antes de la salida por el carril de servicio que da acceso a Marpequeña, a la GC-10, la que sube a Telde, o al Parque Comercial de La Mareta. Según el 1-1-2, se vieron implicados cuatro vehículos y resultaron afectadas seis personas, aunque solo tres de ellas, todas, por fortuna, con heridas leves, aceptaron ser trasladadas a un centro sanitario. En pocos minutos se resolvieron esas urgencias, las más importantes, las que afectan a las personas, pero no se fue tan ágil en la retirada de los vehículos.

08.33 horas Esta imagen fue tomada a la misma hora en que el 1-1-2 fue alertado del accidente, en la GC-1, dirección norte, a la altura de Telde. Se había acabado de producir el accidente. Afectó a al menos a cuatro vehículos. 09.44 horas Más de una hora después, aún siguen los cuatro coches en el carril. En ese tiempo, la Guardia Civil ha estado sustanciando las diligencias del atestado y los operarios del Cabildo retirando los residuos de la calzada. 10.36 horas Uno de los vehículos ya fue evacuado. El de la imagen es el segundo. No dejó la vía hasta las 10.52. Los agentes aprovecharon el intervalo hasta el siguiente para hacer algunas fotos más para el atestado. 11.37 horas Otra grúa carga al tercer vehículo implicado, 45 minutos después del anterior. La Guardia Civil espera. Los operarios del Cabildo, también. Miles de usuarios, atrapados en una cola kilométrica, se desesperan. 11.41 horas Sale el único coche que quedaba, pilotado por su conductor, sin grúa y tras ser empujado por los dos guardia civiles y dos operarios del Cabildo. Los operarios retiran los conos. A las 11.42 sale el furgón que bloqueó el carril. 1 /

Hasta ahora ninguna de las instituciones presentes en esa mesa, ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento de Telde ni Tráfico, ha dado demasiadas pistas sobre qué acciones podrían adoptarse respecto a ese frente de batalla. Sin embargo, a tenor de lo sucedido este lunes, los ritmos en esos dispositivos de evacuación los marcan las aseguradoras. Todo depende de la empresa de grúas que tenga contratada y del tiempo que tarde en llegar al lugar del accidente. Este lunes participaron hasta cuatro compañías distintas. Este periódico intentó recabar información oficial de la Guardia Civil, pero al cierre de esta edición no había sido posible.

Por los datos que sí se pudo constatar 'in situ', el primer coche implicado en el accidente no fue evacuado hasta casi dos horas después del accidente, entre las 10.15 y las 10.30 horas, aunque es verdad que hacía unos minutos que ya había sido retirado de la GC-1. Al menos hasta las 09.44, según una imagen aportada por un testigo, aún estaban los cuatro vehículos ocupando el carril. Ese primero lo retiró una grúa rotulada por Mapfre.

El siguiente fue evacuado a las 10.52. La persona que lo tenía a su cargo (este periódico desconoce si era su conductora) había llamado un taxi, que esperó que la grúa saliera con el coche. En este caso, lo cargaba un vehículo de Grúas Serafín. A partir de aquí se abrió un lapsus de espera que se hizo interminable y que, por tanto, padecieron los miles de sufridos conductores víctimas de esta caravana.

La tercera grúa para llevarse al tercer coche implicado en la colisión, en este caso, de Race, no hizo acto de presencia hasta las 11.30 horas. En principio, iba destinada a otro vehículo, cuyo conductor había permanecido toda la mañana junto al coche. Sin embargo, la Guardia Civil le pidió que retirara antes el vehículo que quedaba y que no tenía nadie a cargo, no al menos allí presente. En 10 minutos lo cargó, lo sacó de la GC-1 y lo trasladó al margen derecho del carril de servicio que lleva a Telde. En ese punto la plataforma de asfalto es ancha y los vehículos pueden arrimarse sin estorbar. Casi al mismo tiempo, el propio conductor del único coche que quedaba en la GC-1 lo condujo hacia ese mismo punto, donde, entonces sí, fue cargado por la grúa de Race.

Fue en ese momento, a las 11.42, cuando los operarios del Cabildo recogieron con rapidez los conos que delimitaban el carril y despejaron la GC-1. Para entonces, tres horas y 10 minutos después, ya se había alterado la agenda de miles de usuarios. La última grúa, de Grúas Benito, llegó a las 11.52. A las 12.05 ya no quedó vehículo alguno del accidente en la carretera.

El colapso provocó colas kilométricas. Arcadio Suárez