La Aldea se prepara para mojarse en los días grande de las fiestas del Charco El municipio grancanario ya cuenta las semanas para disfrutar de la pesca de la lisa, su acto principal, el jueves 11 de septiembre

El municipio de La Aldea de San Nicolás ya cuenta las semanas para que lleguen los días grandes de las fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino. Los próximos 9, 10 y 11 de septiembre el pueblo celebrará los días grandes de las fiestas del Charco, uno de los festejos marcado en rojo en el calendario ya no solo de los vecinos aldeanos, sino también en el de cualquier canario.

Pese a que este año el acto principal de las fiestas, la pesca de la lisa, se celebrará el jueves 11 de septiembre, el alcalde del municipio, Pedro Suárez, confía en que «acudan decenas de miles de personas a disfrutar de uno de los eventos más multitudinarios de la isla». El volador anunciador que se lanzará a las 17.00 horas, como cada año, es uno de los momentos más importantes en la festividad canaria.

Además, el alcalde ha hecho hincapié en el día 1 de septiembre, donde se da inicio a las fiestas con la subida de la bandera y el repique de campanas. «El primer día de septiembre ha ido cogiendo cada año más popularidad, por eso lo hemos organizado como si fuera uno de los días grandes. Es un momento emocionante cuando a las 12.00 del mediodía, con las calles contiguas a la iglesia a reventar de gente, repican las campanas dando el pistoletazo de salida a las fiestas», señala Suárez.

El martes 9 de septiembre tendrá lugar la bajada de la rama que culminará con un espectáculo pirotécnico. Por su parte, el miércoles 10 de septiembre, el día de San Nicolás de Tolentino, será un día cargado de actos entre los que destacan la procesión del patrón y la romería ofrenda, la cual cuenta con más de «una treintenta de carretas», según anuncia el alcalde.

El consejero de Sector Primario del Cabildo, Miguel Hidalgo, señala que «es una fiesta muy importante para el pueblo de La Aldea ya que es un momento de alegría en el municipio».

NIA encabeza el cartel del Festival Palmeras

La cantante grancanaria, junto a Efecto Pasillo, serán los protagonistas del Festival Palmeras que se celebrará este próximo sábado 16 de agosto, desde las 20.30 de la tarde, en la Avenida de San Nicolás. Este evento forma parte de la previa dentro del marco de las fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino.

La artista acoge esta oportunidad con ilusión, puesto que «cuando era una niña de 15 años iba a disfrutar de las fiestas del Charco y quién se iba a imaginar que unos años después estaría cantando en ellas». Admite tener «muchas ganas» e invita a la gente a que acuda a pasárselo bien. Respecto al repertorio que se encontrará el público, indica que «podrán disfrutar de lo que hemos venido haciendo, con la música latina como protagonista».