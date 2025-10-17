La Aldea aprueba de manera definitiva nombrar una calle en honor a Pedro Montesdeoca, exmédico del CB Gran Canaria El cambio de nombre de la calle Monteverde fue impulsado en 2020, pero no ha sido definitivo hasta ahora

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha dado luz verde definitiva al cambio de nombre de una calle del municipio para nombrarla en honor de Pedro Montesdeoca, médico del municipio con una larga trayectoria y que durante muchos años fue médico del Club Baloncesto Gran Canaria.

En concreto, la calle Monteverde, donde residió su familia y donde tenía una segunda residencia, pasará a llamarse a Calle Doctor Pedro Montesdeoca Ramos. El cambio fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 28 de julio de 2020, poco después de la muerte del médico a causa de la covid, pero el consistorio no había avanzado desde entonces. Hasta ahora, que el ayuntamiento gobernado por un pacto de Nueva Canarias y Partido Popular ha sacado el acuerdo del cajón tras cinco años.

El Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas de viernes recoge el anuncio de aprobación definitiva del cambio de denominación de la calle Monteverde, con fecha 13 de octubre de 2025.

Pedro Montesdeoca desarrolló su carrera como traumatólogo en el Materno Infantil y como médico del Club Baloncesto Gran Canaria durante casi tres décadas. Además, fue uno de los impulsores del Foro Roque Aldeano, movimiento reivindicativo que todavía hoy sigue luchando por la finalización de las obras de la carretera de La Aldea.