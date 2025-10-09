El alcalde de La Aldea lo advierte: «El colegio de Cuermeja no se va a cerrar» El PSOE critica al pacto local por su complicidad con el cierre del centro, pero el regidor asegura que Educación tomó la decisión a sus espaldas

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Jueves, 9 de octubre 2025, 23:16

El Gobierno de Canarias ha decidido cerrar definitivamente el colegio de educación infantil y primaria Cuermeja, en La Aldea de San Nicolás, pero el alcalde del municipio, Pedro Suárez, ha dejado claro que el Ayuntamiento dará la batalla. «El colegio de Cuermeja no se va a cerrar, seguirá teniendo uso educativo», afirmó este jueves, molesto con la consejería de Educación. «Lo han decidido como por la puerta de atrás», se quejó. Esta semana comunicó al Consejo Escolar Municipal que el Ayuntamiento ya ha solicitado con carácter urgente la copia completa del expediente para, acto seguido, recurrirlo en vía administrativa.

El regidor aldeano, de NC, asegura que se enteró por un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias publicado el 22 de septiembre, y ello pese a que en La Aldea gobierna también el PP, partido del que es secretario general en Canarias, precisamente, el actual consejero de Educación, Poli Suárez. Por eso, entre otras razones, en el PSOE aldeano, en la oposición, tienen claro que esta decisión se ha producido con la «complicidad silenciosa» del Pacto de Cuermeja, que fue el nombre que se dio a la alianza local de NC y PP.

Suárez no solo lo niega, sino que reprocha la actitud del PSOE actual, al que recuerda que el centro se cerró en 2022, cuando en La Aldea gobernaban los socialistas. Entonces se anunció que era una clausura temporal para renovar su instalación eléctrica y arreglar sus baños, para lo que se invirtieron más de 300.000 euros. Luego, y dado que el alumnado se integró muy bien en el colegio al que se mudó, se anunció, también en tiempos de PSOE en La Aldea y en la consejería de Educación, destinar el centro a escuela infantil, pero nada de eso se ha hecho. Lo último ha sido el anuncio del 22 de septiembre por el que se suprime al Cuermeja del mapa educativo de Canarias.

David Godoy, en un video-denuncia grabado frente al Cuermeja. C7

Los socialistas aldeanos hicieron público el miércoles un comunicado en el que se quejaban de que quienes hoy ostentan la alcaldía y la tenencia de alcaldía, en alusión a Suárez y al líder local del PP, Víctor Hernández, protagonizaron una campaña de protesta cuando el colegio fue cerrado temporalmente. En ese sentido, les afea que hayan pasado «de la pancarta a la aceptación», de ahí que les reproche que «no se puede cambiar de criterio en base al sillón en el que estés sentado en el salón de plenos». Pero Suárez insiste. No solo no han transigido, sino que harán valer sus exigencias para que ese edificio siga teniendo un uso educativo.

Suárez aboga por dedicarlo a la formación profesional El alcalde defiende que el Cuermeja reabra y que lo haga como centro educativo. De entrada, recuerda que en el barrio en el que se ubica está prevista la construcción de entre 70 y 90 viviendas, por lo que, advierte, el sector demandará pronto una oferta educativa. Y segundo, plantea que pueda destinarse a la formación profesional vinculada, por ejemplo, al sector primario, de la que están muy escasos en el municipio.