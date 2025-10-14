El PSOE de La Aldea pregunta por una constante fuga de agua en El Pinillo El partido ha remitido un escrito al Consejo Insular de Aguas

La Aldea de San Nicolás Martes, 14 de octubre 2025

El Partido Socialista de La Aldea ha enviado un escrito dirigido al consejero de Sector Primario y Seguridad Hídrica del Cabildo, que a su vez es el responsable del Consejo Insular de Aguas, para solicitar información detallada y la toma de medidas urgentes ante la pérdida continuada de agua en el estanque regulador de El Pinillo.

El PSOE, que dice haberse topado con la falta de respuesta y acción del grupo de gobierno, eleva el asunto al Consejo Insular de Aguas para que se tomen las medidas que se precisen para detener esta fuga de agua. Asimismo, ha solicitado información precisa sobre el volumen que se ha vertido al barranco durante este periodo, «que debe ser muy elevada», y la fecha exacta en la que el Ayuntamiento comunicó la incidencia.

Según el PSOE, desde hace más de un año y medio, esta infraestructura -que distribuye agua desalada a distintos puntos del municipio- presenta una avería que provoca una fuga de agua constante. «Cualquier persona que pase por la zona puede apreciar a simple vista cómo un riachuelo de agua baja carretera abajo hasta el Barranco de Tocodomán, casi de forma continua». Asegura que lo ha advertido en varios plenos municipales, pero que sigue sin resolverse.

«Lo hemos advertido en numerosas ocasiones y el problema sigue sin resolverse. Es una situación visible a diario. No entendemos cómo no se prioriza la solución de un problema de tanta importancia como es la pérdida de tantos metros cúbicos de agua, máxime cuando muchos agricultores y ganaderos del municipio están viviendo una situación extrema ante la escasez de este bien tan preciado. A muchos de ellos les llega cada 7 u 8 días, y mientras tanto se deja perder esa agua sin aprovechamiento, día tras día desde hace tantos meses», señala el portavoz del PSOE, David Godoy.