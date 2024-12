Ampliar Jesús González, alcalde de Agaete, al tomar posesión como concejal del Ayuntamiento. Cober

El alcalde de Agaete dice que su censura no traerá más estabilidad Jesús González (BNR-NC) sostiene que la concejal no adscrita Candelaria Mendoza no podrá formar parte del próximo Gobierno municipal, que tendría entonces seis ediles, los mismos que ahora