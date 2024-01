Agrupa pide anular el contrato que encargó el informe externo y que lo pague el alcalde

Agrupa Sureste, partido en la oposición en Ingenio, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita «que se invalide el informe externo que contrató con dinero público» el alcalde José López Fabelo con la intención de «contradecir a los técnicos municipales y favorecer los intereses de la empresa familiar, El Paso 2000, en El Burrero». Además, el partido del que es concejala Minerva Artiles insta también a que se le reclame que abone al Ayuntamiento los 5.500 euros que costó ese dictamen.

El informe al que se refiere Agrupa Sureste es el que encargó José López en verano pasado en un intento, según él ha justificado reiteradas veces, de contar con una segunda opinión sobre si se ajustaba o no al planeamiento la instalación de un parque fotovoltaico de Naturgy entre la GC-1 y El Burrero, el llamado Telde III. Él siempre ha dicho que tenía serias dudas.

Aquel expediente estaba a punto de licencia, con los informes técnicos y jurídicos municipales favorables, a falta solo de su aprobación en Junta de Gobierno, pero el alcalde, pese a que el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, lo había propuesto para su inclusión en el orden del día de una sesión en julio, decidió dejarlo pendiente y hacer la consulta a la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Agrupa Sureste tiene claro que con ese informe el alcalde solo «buscaba obtener un beneficio particular (...), pagado con dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Ingenio para satisfacer los intereses privados de la empresa de su esposa», en alusión a El Paso 2000, de ahí que en su ejecutiva del pasado lunes se acordara pedir al Ayuntamiento que abra un expediente para declarar nulo el contrato con el que se encargó ese informe e instar a López a abonar lo que costó.

Lo que pide por escrito Agrupa Sureste

En concreto, y en primer lugar, propone que se declare la invalidez y consecuente nulidad de todas las actuaciones del expediente de contrato menor 9211/2023, «por la intervención decisiva» que tuvo en él el alcalde» y porque «oculta una evidente satisfacción de intereses ajenos al fin de la actividad administrativa».

Noticia relacionada Somos PP advirtió con salir del gobierno y forzó a Forum Drago-NC a dejar caer al alcalde Gaumet Florido

En segundo lugar, plantea que, una vez declarada «la invalidez y nulidad de todo lo actuado, se requiera al alcalde para que abone al Ayuntamiento el importe de la adjudicataria del contrato», que asciende a 5.500 euros, «abonado de su propio pecunio y de forma personal, como resarcimiento» a la institución municipal y, por ende, a la ciudadanía. Y en tercer lugar, la exigencia de las responsabilidades en las que hay podido incurrir.

En aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local

Agrupa Sureste justifica la apertura de este expediente en aplicación del artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local, que determina que los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas previstas por la legislación, causas en las que, a juicio de este partido, incurrió López. Cuando eso sucede, añade, y la implicación del cargo afectado haya sido determinante, la legislación contempla «la invalidez de los actos en que hayan intervenido».

La multinacional que promovió los parques también tuvo claro que el alcalde debió abstenerse, porque antes de llegar al cargo, como administrador único de El Paso 2000 (ya no lo es), presentó alegaciones ante el Cabildo contra una de las dos plantas solares proyectadas en El Burrero.

Noticia relacionada Gran Canaria Crisis en Ingenio: fulgor y caída de López, el «nieto de Candidita» CANARIAS7

No en vano, Naturgy solicitó su recusación en el Ayuntamiento, y aunque no fue admitida, los técnicos y jurídicos municipales sí entendieron que sobre López Fabelo debía pesar un mandato de abstención. Ya no estaba al frente de esa empresa que en su día se opuso a los parques de Naturgy, pero sí mantenía un vínculo familiar con la actual administradora, su esposa, por lo que debería abstenerse de toda decisión al respecto. De hecho, la licencia ya se dio en ausencia de López y el informe que encargó, que contradice la interpretación de los técnicos municipales y no ve ajustada a ley esa planta solar en El Burrero, no se tuvo al final en cuenta.

El gobierno deberá decidir sin López ya como regidor

Agrupa Sureste ya ha dado el paso. Ahora queda saber qué va a hacer el gobierno municipal, qué acogida darán Forum Drago-NC y Somos PP a esta propuesta. Por lo pronto, les pilla en cierta situación de interinidad, con el alcalde pendiente de formalizar su anunciada dimisión, que ha dicho que quiere presentar en el pleno del 29 de enero, y con la inseguridad de no saber exactamente si esa renuncia al cargo llevará aparejada o no su renuncia al acta de concejal. Por lo pronto, es sabido que a Somos PP nunca le hizo gracia la contratación de ese informe.