Agaete pone en marcha el proyecto de ampliación y rehabilitación del almacén municipal La villa marinera contemplará la mejora y actualización de las instalaciones existentes, así como la extensión de la segunda planta para instalar en ella el área de servicios municipales

CANARIAS7 Agaete Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Agaete ha puesto en marcha la ampliación y rehabilitación del almacén municipal, con la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del que se encargará el estudio de arquitectos Raúl Falcón Arquitecto S.L.P.

La redacción del proyecto, financiada gracias a una subvención del Servicio de Arquitectura del Cabildo, deberá contemplar la mejora y actualización de las instalaciones existentes, así como la ampliación de la segunda planta del almacén para que se instale en ella el área administrativa de los servicios municipales.

Además, con este proyecto se recuperará la zona de vestuarios, que se encuentran fuera de servicio, se resolverán las diferentes patologías en el edificio y se adaptará toda la infraestructura a la nueva normativa. La superficie aproximada del inmueble es de 225m².

Temas

Agaete