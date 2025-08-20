Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almacén municipal de Agaete. C7

Agaete pone en marcha el proyecto de ampliación y rehabilitación del almacén municipal

La villa marinera contemplará la mejora y actualización de las instalaciones existentes, así como la extensión de la segunda planta para instalar en ella el área de servicios municipales

CANARIAS7

CANARIAS7

Agaete

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:37

El Ayuntamiento de Agaete ha puesto en marcha la ampliación y rehabilitación del almacén municipal, con la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del que se encargará el estudio de arquitectos Raúl Falcón Arquitecto S.L.P.

La redacción del proyecto, financiada gracias a una subvención del Servicio de Arquitectura del Cabildo, deberá contemplar la mejora y actualización de las instalaciones existentes, así como la ampliación de la segunda planta del almacén para que se instale en ella el área administrativa de los servicios municipales.

Además, con este proyecto se recuperará la zona de vestuarios, que se encuentran fuera de servicio, se resolverán las diferentes patologías en el edificio y se adaptará toda la infraestructura a la nueva normativa. La superficie aproximada del inmueble es de 225m².

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  4. 4 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  5. 5 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  6. 6 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  7. 7 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  8. 8 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  9. 9 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso
  10. 10 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agaete pone en marcha el proyecto de ampliación y rehabilitación del almacén municipal

Agaete pone en marcha el proyecto de ampliación y rehabilitación del almacén municipal