«Antes de que acabe el verano van a estar abiertos los túneles de Faneque»

Víctor Hernández Rodríguez (Partido Popular) tomó por primera vez el bastón de mando como alcalde de la Aldea de San Nicolás el pasado sábado 17 de junio. El aldeano logró convertirse en alcalde del municipio tras formar el 'Pacto de Cuermeja' con Pedro Suárez, líder de Nueva Canarias (NC) y quién le sucederá en el cargo pasado un año y medio.

-¿Qué planes tiene como regidor del municipio?

-Como planes principales, este nuevo grupo de Gobierno quiere hacer más visible y poner en lo más alto el nombre de La Aldea, dentro de lo cual se enmarca bienestar, seguridad y desarrollo económico.

-No gobierna solo sino que tuvo que formar un pacto con Nueva Canarias, ¿cómo se desarrolló ese acuerdo?

-La verdad es que fue un pacto fácil porque desde el primer minuto ha habido una transparencia y una comunicación directa para crear sinergias y cohesión entre los dos grupos. Se puede decir que siempre fuimos de la mano.

-¿En algún momento se planteó la posibilidad de formar un pacto con el PSOE?

-Las posibilidades siempre estaban ahí porque al final tanto PSOE como NC tienen sus votantes, y lo primero era escuchar directamente lo que querían de un lado y de otro. Por eso ambos partidos tuvieron la misma posibilidad de formar pacto con nosotros.

-En su primer discurso como alcalde dijo que su objetivo como regidor era hacer de La Aldea un municipio mejor. ¿Qué mejoras cree que le hacen falta y cómo piensa solventarlas?

-Las mejoras que necesita son evidentes. El embellecimiento de las calles, limpieza, empleo y seguridad. Para nosotros también es muy importante la participación ciudadana, porque creemos que es fundamental para que esa integración y esa involucración del pueblo puedan beneficiar al desarrollo de nuestro municipio.

-¿Tiene conocimiento de si los túneles de Faneque se abrirán a la circulación este verano para evitar el peligroso paso por el tramo de la GC-200 que atraviesa ese macizo?

-Me alegra que me hagas esta pregunta porque antes de las elecciones, justamente cuando estábamos en campaña, fuimos a visitar las obras y estuvimos con los responsables de la empresa adjudicataria y nos dieron su palabra. Estaban convencidos de que antes de que finalice el verano van a estar abiertos los túneles de Faneque. Eso sería algo muy positivo porque significaría que nos acercamos un poquito más a tener esa seguridad tan necesaria para los vecinos y vecinas del municipio.

-¿En qué fase se encuentra la creación de una pieza turística en La Aldea? ¿Hay inversores dispuestos a desarrollarla a corto plazo? ¿Qué podría aportar a la economía y al desarrollo del municipio?

-En el último pleno ordinario que tuvimos, la familia de Mario Romero Mur planteó la posibilidad de la creación de un hotel, siempre dentro de lo que es nuestro entorno y nuestra idiosincracia, con 1.500 camas. De esa creación va a salir mano de obra aldeana y la posibilidad de que ya no solo nos visite gente de las islas sino que se expanda el nombre de La Aldea en el territorio nacional. En este caso se trata de un hotel que tiene compromisos con el medio ambiente, va a estar fabricado para que se desarrolle con energías renovables y con naturaleza de nuestro municipio, lo que significa que el impacto medioambiental está salvado. Personalmente, espero que este proyecto sea una obra más cercana que lejana, ya que es una oportunidad de crecimiento.

-Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta La Aldea es a la marcha de la población joven porque no encuentra trabajo en el municipio, ¿tiene algún plan para evitar esa fuga?

-Sí, en ese aspecto tenemos muchos planes. Un tema que va a salir directamente es el de participación ciudadana, pero a su vez todo eso asociado también a un consejo juvenil, en el que tengan voz y herramientas para que puedan fomentar su desarrollo en el municipio y se puedan quedar aquí. Con la juventud vamos a estar de la mano porque ellos son el futuro y a su vez un presente que hay que tener en cuenta.

-La creación del Parque Nacional de Guguy resulta incompatible con la población de cabras asilvestradas que existe en ese espacio protegido. ¿Qué solución cree que se debería adoptar para que no impidan la declaración?

-Eso es una cadena. Una parte de esos animales va a tener que estar ahí. Sabemos que es una incompatibilidad, según los expertos, pero el movimiento de esos animales permite también el movimiento de nuestra flora, ya sea por comida, ya sea porque el abono de esos animales puede ayudar al abono de esas tierras. Realmente es una cadena, la cual no podemos hacer desaparecer, sino que tenemos que buscarle un espacio porque también han ayudado y lo van a seguir haciendo para la formación del Parque Nacional.

-Muchas asociaciones de vecinos del pueblo están en desuso, ¿piensa darle cabida a estos edificios dentro de los barrios?

-Ese es un compromiso que tenía el Partido Popular para potenciar y recuperar la participación ciudadana. Antiguamente sí es verdad que había más actividades, vecinos característicos que eran motivadores dentro de los barrios y tenemos que mejorar esa condición dentro del pueblo.

-¿Se ha encontrado algún inconveniente en el traspaso de Gobierno?

-A mí no me gusta ver ni los inconvenientes ni los problemas, lo que queremos es aprender y ver oportunidades. Para mí no existe ningún inconveniente, sino que existe la oportunidad de ver todo lo que nos viene sobrevenido, es decir, aquello que no hemos generado, sino lo que hemos heredado. En estos días hemos tenido contratiempos, pero a su vez le doy gracias a Dios de que nos han venido porque ahora es el momento de que nos vengan para aprender una lección y saber cómo movernos y a dónde debemos dirigirnos.